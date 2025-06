Irán lanza misiles contra base estadounidense en Catar

Según la televisión estatal iraní, Irán ha iniciado una operación militar dirigida contra una base militar de Estados Unidos en Catar. El anuncio coincide con reportes de explosiones en los alrededores de Doha y el cierre temporal del espacio aéreo catarí, señalan medios internacionales como CNN.



Medios estatales iraníes también afirmaron que los misiles fueron lanzados no solo contra instalaciones en Catar, sino también contra bases estadounidenses en Irak. De acuerdo con las autoridades qataríes, varios de esos misiles fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo.



Catar calificó el ataque como una “violación flagrante” de su soberanía, al tiempo que reiteró su compromiso con la estabilidad regional. Periodistas de la agencia AFP confirmaron que se escucharon explosiones tanto en el centro de Doha como en la zona de Lusail, al norte de la capital. Además, se observaron proyectiles surcando el cielo catarí.



Aunque la información oficial iraní no ha precisado el tipo de armamento ni el número de lanzamientos, medios como The Guardian informaron que Irán habría disparado varios misiles que cayeron cerca de la base aérea Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en el Medio Oriente, donde hay alrededor de 10.000 efectivos desplegados.



Tras las detonaciones, el gobierno de Catar suspendió todos los vuelos civiles, y tanto las embajadas de Estados Unidos como del Reino Unido instaron a sus ciudadanos a resguardarse. Un alto funcionario de la Casa Blanca, citado por Axios, declaró que EE. UU. "está monitoreando muy de cerca" posibles amenazas a la base de Al Udeid.



Este ataque sería la respuesta iraní a los bombardeos estadounidenses del domingo anterior, en los que se atacaron instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán.