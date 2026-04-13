Irán ejecutó al menos 1.639 personas en 2025, el mayor número desde 1989

Las autoridades iraníes ejecutaron al menos 1.639 personas en 2025, la cifra más alta desde 1989, informaron el lunes dos organizaciones no gubernamentales.

La cifra representa un aumento de 68% comparado con 2024, cuando 975 personas fueron ejecutadas, e incluye a 48 mujeres ahorcadas, según un informe conjunto anual de la organización noruega Iran Human Rights (IHR) y la francesa Juntos Contra la Pena de Muerte.

Si la república islámica "sobrevive a la crisis actual, existe un grave riesgo de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión", señala el informe.

El número significa un promedio de más de cuatro ejecuciones por día.

Según el informe, la cantidad de ejecuciones es de lejos la más alta desde que el IHR comenzó a rastrearlas en 2008.

Las oenegés también advirtieron que "cientos de manifestantes detenidos continúan en riesgo de enfrentar la pena de muerte" tras ser acusados de crímenes capitales por las protestas antigubernamentales de enero de 2026.

Tales protestas fueron reprimidas por las autoridades y, según grupos de derechos humanos, dejaron miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

"Al crear miedo con un promedio de cuatro o cinco ejecuciones diarias en 2025, las autoridades intentaron evitar nuevas protestas para prolongar su tambaleante mando", declaró el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.