Irán, dispuesto a "cualquier verificación" de su programa nuclear

"No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos listos para cualquier verificación", aseguró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, con motivo del 47º aniversario de la Revolución Islámica, celebrado este año en medio de tensiones y negociaciones con Estados Unidos.

"Irán no cederá ante sus exigencias excesivas"

El mandatario dijo que Teherán está dispuesto a negociar en el marco de las leyes internacionales y las leyes de nuestro país, y nos moveremos dentro de las líneas rojas que ha trazado el líder supremo (Alí Jamenei)”. Al mismo tiempo, aseguró que Irán no se doblegará ante las demandas excesivas de Estados Unidos ni ante las agresiones.

"Nuestro país, Irán, no cederá ante sus exigencias excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la agresión, pero seguimos dialogando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para instaurar la paz", añadió, en momentos en que el diálogo con el Gobierno de Donald Trump debería reanudarse tras una primera ronda la semana pasada en Omán.

En medio de negociaciones con Estados Unidos

Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear, en su primera reunión desde la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que Washington participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

En declaraciones al canal estatal ruso RT, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán aún "no confía plenamente en los estadounidenses".

"La última vez que negociamos, en junio pasado, estábamos en plena negociación y luego decidieron atacarnos, lo cual fue una experiencia muy negativa para nosotros", declaró el máximo diplomático iraní. "Tenemos que asegurarnos de que esa situación no se repita, y esto depende principalmente de Estados Unidos".

A pesar de esa preocupación, Araghchi afirmó que podría ser posible "llegar a un acuerdo mejor que el de Obama", en referencia al acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales que Irán alcanzó durante la presidencia de Barack Obama. Trump, en su primer mandato, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo.

Trump sugiere enviar otro portaaviones a Oriente Medio

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó ayer que Irán busca "un acuerdo" nuclear y advirtió que sería "tonto" no intentarlo, mientras manda nuevos buques a la región.

Estados Unidos ha trasladado el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra a Oriente Medio para presionar a Irán a un acuerdo y contar con la potencia de fuego necesaria para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo.

Las fuerzas estadounidenses ya derribaron un dron que, según afirman, se acercó demasiado al Lincoln y acudieron en ayuda de un buque con bandera estadounidense que las fuerzas iraníes intentaron detener en el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico.

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu visitaba Washington para presionar a Estados Unidos hacia los términos más estrictos posibles en cualquier acuerdo alcanzado con Teherán en las incipientes conversaciones nucleares, Trump declaró al sitio web de noticias Axios que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a la región, señalando: "Tenemos una armada que se dirige allí y otra podría estar yendo".

Aún no está claro qué portaaviones podría ir. El USS George H.W. Bush abandonó Norfolk, Virginia, según U.S. Navy Institute News. El USS Gerald R. Ford permanece en el Caribe tras la incursión militar estadounidense que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro.