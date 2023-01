Intensa actividad sísmica alarma frontera de El Salvador y Guatemala

16 de enero de 2023, 5:45 AM

San Salvador, El Salvador | Más de 80 temblores de diferente magnitud que no han provocado víctimas, pero sí daños materiales mantienen alarmada a la población en la frontera de El Salvador y Guatemala, informaron la noche del domingo fuentes oficiales salvadoreñas.



La sismicidad, según el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se inició a las 17H07 locales (23H07 GMT) con un temblor de magnitud 5.1 y se extendió por cinco horas.



El epicentro fue ubicado en el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán, unos 100 km al oeste de San Salvador.



Con una profundidad focal de 9 km, el sismo se sintió incluso en la capital salvadoreña y en una extensa zona del departamento fronterizo de Jutiapa, en el este de Guatemala.



El último sismo reportado fue de magnitud 4.4, y los sismógrafos marcaron su epicentro en territorio guatemalteco, a 9 km al noroeste de San Lorenzo donde se inicio la serie sísmica.



El ministerio salvadoreño de Educación informó en Twitter que debido al temblor el muro perimetral de una escuela colapsó en la frontera Las Chinamas.



En tanto, en Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reportó viviendas con daños provocados en aldea Estanzuela, municipio de Comapa, departamento de Jutiapa.



También equipo especializado de Protección Civil realizaba la inspección de viviendas "con afectaciones (grietas)" en la comunidad La Dantilla, Ahuachapán.



"Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad (sísmica) es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociada con actividad volcánica", precisó el MARN.



Después de cinco horas del movimiento telúrico inicial, la red sísmica de El Salvador registró 81 réplicas, con magnitudes que oscilan "entre 2.7 y 4.4".



El MARN detalló que "dado el comportamiento de la actividad sísmica en la zona no se descarta la ocurrencia de sismos de similar magnitud o mayores a la máxima observada hasta este momento".



El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó en la noche del domingo que se han habilitado tres albergues en la zona de incidencia.