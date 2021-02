India y China acuerdan "retirada" en parte de frontera en el Himalaya

India anunció el jueves que logró un acuerdo con China para una "retirada" mutua y coordinada en una parte de su frontera en el Himalaya, con el fin de calmar las tensiones entre las dos potencias nucleares, avivadas en los últimos meses.



El ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, señaló que gracias a un acuerdo sobre la región del lago Pangong, "las dos partes suspenderán sus avances de manera progresiva, coordinada y verificada".



El acuerdo fue logrado tras negociaciones de responsables militares, que se reunirán de nuevo para trazar las líneas de una "retirada completa" de la zona, añadió el responsable.



En mayo hubo combates cuerpo a cuerpo en este lugar de la frontera, lo cual azuzó las tensiones fronterizas entre los dos países, los más poblados del mundo.



En junio, al menos 20 soldados indios y un número indeterminado de fuerzas chinas murieron en un enfrentamiento en la frontera,en la zona de Ladakh.



La llamada línea de control efectivo (Lign of Actual Control, LAC), la frontera de facto entre India y China, no está debidamente delimitada.



Siguiendo una antigua práctica para evitar un enfrentamiento militar directo, los dos ejércitos no utilizan armas de fuego en su frontera. Y oficialmente no se había disparado en esa zona desde 1975.



En los últimos meses, los dos países enviaron decenas de miles de soldados adicionales y armas pesadas a la región, que actualmente vive un duro invierno.



El acuerdo permitirá "volver a la situación previa" a los enfrentamientos del año pasado, según Singh.



El responsable indio explicó que la retirada comenzó el miércoles y que ambas partes van a retirar las estructuras colocadas desde abril y también van a poner fin a las patrullas en la zona, al norte del lago Pangong.



La víspera, el portavoz del ministro chino de Defensa, Wu Qian, mencionó que las tropas a ambos lados de la frontera "habían comenzado a organizar la retirada de manera sincronizada y planificada, el 10 de febrero".



El último conflicto abierto entre ambos se remonta a la guerra relámpago de 1962, cuando las tropas indias fueron rápidamente derrotadas por el ejército chino.