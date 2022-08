India informa de la muerte de un hombre contagiado con viruela del mono

Por AFP Agencia | 1 de agosto de 2022, 9:28 AM

Nueva Delhi, India | Las autoridades de India reportaron este lunes el primer posible caso fatal de viruela del mono en el país, tras la muerte de un joven contaminado que volvió de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



El ministerio de Salud del estado de Kerala (sur) indicó que las pruebas efectuadas al joven de 22 años que murió el 30 de julio "mostraron que tenía viruela del mono".



Este sería el cuarto caso fatal de la enfermedad fuera de África, aunque no se ha establecido claramente si la causa del deceso era la viruela.



"El joven no tenía síntomas de la viruela del mono. Fue ingresado en el hospital con síntomas de encefalitis y fatiga", dijo la ministra de Salud de Kerala, Veena George, en declaraciones recogidas por el Indian Express el domingo.



Veinte personas consideradas de riesgo fueron puestas en observación, incluyendo familiares, amigos y personal médico, que podrían haberse contagiado.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó en julio su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote que ha afectado a más de 18.000 personas en 78 países desde mayo, un 70% de ellos en Europa.



España anunció la semana pasada dos muertes de pacientes con viruela del mono y Brasil una. Sin embargo, no se ha establecido que murieran debido a la viruela. Las autopsias siguen en curso.



India ya ha registrado al menos cuatro casos de la enfermedad.



La viruela del mono es considerada una enfermedad viral rara transmitida por el contacto próximo con una persona infectada y con lesiones en la piel.



La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, y actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.



La "ortopoxvirosis simia" es menos peligrosa y contagiosa que la viruela, erradicada en 1980 en todo el mundo.