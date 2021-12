Incendio en un edificio en Japón hace temer 27 víctimas mortales

Un incendio en un inmueble en la ciudad japonesa de Osaka causó supuestamente la muerte de 27 personas este viernes, informaron varios medios nipones.

Un responsable del departamento de bomberos de Osaka indicó a AFP que 27 personas estaban en paro cardíaco y fueron trasladadas a un hospital. Una persona herida fue evacuada.

Imágenes televisivas mostraban a decenas de bomberos trabajando dentro y fuera del edificio de ocho plantas después de la extinción del fuego.

