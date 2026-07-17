Incendio cerca de Zaragoza calcina más de 12.000 hectáreas

"La noche ha sido muy compleja, muy difícil. En estos momentos estimamos que la superficie quemada estaría por encima de 12.000 hectáreas", indicó a periodistas el encargado de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro.

Este fuego ha despertado alarma en España, aún marcada por el virulento siniestro forestal de la semana pasada en la provincia de Almería, en la región sureña de Andalucía, que se cobró 13 vidas y destruyó 7.000 hectáreas.

En primera línea del cambio climático en Europa, España ha vivido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 ºC, que crean condiciones perfectas para los incendios forestales.

"El fuego se mantiene muy activo"

En el incendio declarado el miércoles en el municipio de Orés, una zona poco poblada de Aragón donde se evacuaron cinco pequeños pueblos, los bomberos lucharon toda la noche del jueves al viernes pero "el fuego se mantiene muy activo", advirtió el Gobierno de Aragón en un comunicado.

"El riesgo de propagación continúa siendo muy alto" y la prioridad es "seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados", dijo Bermúdez de Castro.

Más de 450 bomberos, apoyados por 300 miembros del ejército y unos 30 medios aéreos que descargaron agua sobre las llamas, siguen combatiendo este viernes el fuego, que hasta ahora no ha dejado víctimas.

"Los efectos de la emergencia climática se están agravando"

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), la cifra más alta en la historia reciente. En lo que va de año, ya son 72.488 las hectáreas del país quemadas, según EFFIS.

"Los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando", señaló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al visitar el martes la zona del incendio en Andalucía, donde dijo que se prevé un "verano complejo" en España por los incendios.



