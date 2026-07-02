Imágenes satelitales de la NASA muestran la devastación en venezuela

Las imágenes obtenidas por la NASA muestran un primer panorama de la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana.



Mediante un análisis realizado con datos del satélite Sentinel-1, investigadores estiman que alrededor de 58.870 edificios podrían haber sufrido daños o haber quedado completamente destruidos. Las zonas con mayor afectación se concentran en el estado la Guaira y el corredor urbano que conecta con Caracas.



El mapa fue elaborado comparando imágenes captadas antes y después del sismo. Los cambios detectados por el radar permiten identificar posibles daños estructurales en las edificaciones.



Para facilitar la interpretación, la NASA utiliza una escala de colores: el blanco representa áreas con baja probabilidad de afectación; el amarillo, daños leves; el naranja, daños moderados; y el rojo, las zonas con mayor probabilidad de destrucción estructural.



La agencia espacial aclara que esta evaluación es preliminar y se basa en información satelital, por lo que los resultados deberán confirmarse mediante inspecciones en tierra.



Mientras avanzan las labores de evaluación y respuesta, estas imágenes ofrecen el primer mapa del impacto del desastre y ayudan a dimensionar la magnitud de uno de los episodios sísmicos más severos registrados en la historia reciente de venezuela.

