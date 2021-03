Hong Kong y Macao suspenden vacunación con Pfizer por embalaje "defectuoso"

Hong Kong y Macao suspendieron el miércoles por precaución la administración de vacunas contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer/BioNTech después de ser informados de un problema de "embalaje defectuoso" en algunos frascos de un lote específico.



"Como principio de precaución, la vacunación en curso debe suspenderse mientras dure la investigación", declaró el ejecutivo de Hong Kong en un comunicado.



Las autoridades de Macao también tomaron la misma decisión tras ser alertadas del problema por Fosun, el laboratorio farmacéutico chino que distribuye la vacuna Pfizer/BioNTech en estos territorios.



Según las autoridades, los frascos con el número de lote 210102 presentaban un defecto en el embalaje.



El laboratorio aseguró que "no había razones para creer que el lote de vacunas representaba algún riesgo para la seguridad", declaró a la prensa la ministra de Salud de Hong Kong, Sophia Chan.



"Hemos tirado los frascos porque hemos visto, antes de proceder a inyectarlos, que presentaban un defecto. No han sido administrados a los ciudadanos", garantizó.



Muchas vacunas se envían en forma concentrada en frascos cuyo contenido debe diluirse antes de ser inyectado.



Los frascos que tenían algún defecto en el tapón, fisuras o cualquier otro problema, se tiraron antes de ser usados, insistieron las autoridades de Hong Kong.



En las redes sociales, habitantes de Hong Kong afirmaron que se canceló su cita del miércoles para recibir la vacuna y que algunos centros de vacunación estaban cerrados.



"Todavía confío en la vacuna, pero estoy bastante decepcionado porque me había tomado el día", declaró a la AFP un hombre apellidado Wong, al llegar a un centro con las puertas cerradas.



Hong Kong, con casi 7,5 millones de habitantes, ha registrado muy pocos contagios debido a las severas restricciones y una cuarentena de tres semanas impuesta a las personas que llegan del extranjero.



Desde el comienzo de la pandemia la excolonia británica ha contabilizado unos 11.000 casos y 200 muertes por covid-19.



Falta de entusiasmo

Hong Kong lanzó su campaña de vacunación a finales de febrero, pero la población no acude a los centros de vacunación, muestra clara de la desconfianza que inspira el ejecutivo pro-Pekín de este territorio semiautónomo.



En 2019 la ciudad fue escenario de protestas prodemocracia a las que Pekín respondió con una fuerte represión contra la disidencia.



Según un sondeo reciente, solo el 37% de los adultos de Hong Kong piensa vacunarse.



Por el momento les proponen dos vacunas: la china de Sinovac llamada CoronaVac y la de Pfizer/BioNTech.



El martes, 403.000 personas, es decir, un 5% de la población, habían recibido la primera dosis de la vacuna.



Los datos disponibles hasta la fecha sobre CoronaVac muestran una eficacia de entre el 50 y el 80%. Pfizer asegura que la eficacia de su fármaco contra el coronavirus es entre el 94 y 95%.



El programa de vacunación se abrió la semana pasada a todos los ciudadanos de Hong Kong mayores de 30 años ya que las autoridades están teniendo problemas para convencer a las personas de edad avanzada y los grupos considerados prioritarios.



La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, lamentó esta falta de entusiasmo frente a las vacunas y acusó a los detractores del gobierno de "denigrar" la vacuna china.



El martes, las autoridades sanitarias prohibieron a una clínica que siguiera vacunando después de que uno de sus médicos declarara públicamente que prefería la vacuna de Pfizer a la de Sinovac.