Hernán, la voz entre los escombros que impulsa labor de cruzrojistas ticos en Venezuela

La vida es un hilo muy fino, que se niega a romper bajo toneladas de concreto. Y Hernán es el cordón de esperanza que amarra a los cruzrojistas costarricenses a no rendirse.

De Hernán se sabe poco: tiene 47 años y está en un tercer piso subterráneo, bajo una enorme pila de piedra y concreto que alguna vez fue un edificio residencial de ocho pisos en La Guaira, Venezuela (ver video adjunto de Telenoticias).



A través de la densa capa de material, los instrumentos registran señales tenues de vida, pero suficientes.

La Cruz Roja Costarricense lidera a rescatistas de México, España, Portugal, Estados Unidos y El Salvador para mantener los esfuerzos de extraerlo con vida.

Sea cual sea el resultado, Hernán es y será un delgado hilo que no se rompe para que la Cruz Roja Costarricense se mantenga incólume en medio de la tragedia.