Harris denuncia comentarios "inapropiados" de fiscal sobre memoria de Biden

La Casa Blanca y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, calificaron este viernes de "inapropiados" los comentarios sobre la memoria de Joe Biden incluidos en un informe del fiscal especial Robert Hur.



"La forma en que se caracterizó el comportamiento del presidente en ese informe no podría ser más errónea en cuanto a los hechos y (estaba) claramente motivada políticamente", declaró Harris a periodistas.



El informe absolvió a Biden de haber gestionado mal documentos clasificados, pero, según Harris, quien ejerció en el pasado de fiscal, los comentarios sobre la memoria de Biden son "gratuitos, inexactos e inapropiados".



Con estas palabras Harris eleva el tono. El propio Biden y la Casa Blanca ya habían criticado duramente el informe, pero no habían arremetido directamente contra el propio fiscal especial.



"Cuando la conclusión inevitable es que los hechos y las pruebas no respaldan ninguna acusación, uno se pregunta por qué este informe dedica tiempo a hacer críticas gratuitas e inapropiadas al presidente", afirmó este viernes el portavoz de la Casa Blanca Ian Sams en rueda de prensa.



Hur fue designado por el expresidente republicano Donald Trump como fiscal federal para el distrito de Maryland en 2017 antes de ser nombrado por el secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, como fiscal especial para el caso de los documentos.



Biden, furioso, respondió el jueves por la noche en un discurso en la Casa Blanca.



"Mi memoria es buena", afirmó, muy molesto de que el informe mencione que olvidó el día del fallecimiento de su hijo Beau. "¿Cómo diablos se atreve?", protestó.