Guatemala busca reunificar a 2.000 niños con sus padres en EE. UU.

El gobierno de Guatemala buscará a unos 2.000 niños en el país que pueden optar a la reunificación con sus padres en Estados Unidos para evitar que migren ilegalmente, informó este domingo el presidente Alejandro Giammattei.



El anuncio ocurre después de la muerte la semana pasada de más de medio centenar de migrantes, la mayoría de Guatemala, en una carretera en el estado de Chiapas, sur de México, tras la volcadura de un camión donde viajaban de forma clandestina en su intento por llegar a Estados Unidos.



"Hay niños guatemaltecos que tienen a sus padres allá (Estados Unidos) y que tienen derecho de irse legalmente. No tienen que pagarle al coyote (traficante), no se tienen que ir con el coyote", dijo el gobernante en entrevista con el telenoticiero Noti7.



"En las próximas semanas (...) vamos a salir a buscar" a cerca de 2.000 menores "y principar su proceso de regularización de manera que puedan viajar legalmente" a territorio estadounidense, apuntó.



Agregó que el plan iniciará tras "la autorización del listado final por parte de los Estados Unidos".



"Así como vienen esos aviones con deportados, se puedan en esos mismos aviones [llevar] a los niños a la reunificación con sus padres", indicó.



En 2019, Estados Unidos deportó vía aérea a 54.599 guatemaltecos, una cifra récord, pero el año pasado los expulsiones cayeron a 21.057 personas, a causa de la pandemia de covid-19.



"No le paguen al coyote. El coyote los va dejar abandonados", advirtió Giammattei, quien también impulsará un plan para endurecer las penas de cárcel para los traficantes de migrantes, a quienes responsabilizó de la reciente tragedia en México.



Sobre el accidente, detalló que el proceso de identificación de los migrantes muertos se ha complicado por la falta de documentos y espera que este lunes el gobierno de México les comparta un listado oficial de los fallecidos para iniciar las repatriaciones.



Además, adelantó que el gobierno guatemalteco declaró tres días de duelo nacional por el percance, que según la Cancillería iniciarán el lunes tras la publicación del acuerdo en la gaceta oficial.



Miles de guatemaltecos salen cada año huyendo de la violencia y buscando mejores oportunidades en Estados Unidos ante la falta de empleo en el país, agudizado por la pandemia y el paso de huracanes en la región.