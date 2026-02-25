Guardacostas cubanos matan a cuatro personas en lancha con matrícula de EE. UU.

Cuatro personas que iban a bordo de una embarcación con matrícula de Florida fueron abatidas y otras seis resultaron heridas este miércoles en aguas territoriales de Cuba durante un intercambio de disparos con guardacostas de la isla, anunció el Ministerio del Interior.

El incidente se produce en un contexto de aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washington en enero.

"Como consecuencia del enfrentamiento (...) cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica", señala el comunicado oficial del gobierno cubano.

La información divulgada no precisa la nacionalidad de las personas a bordo de la lancha estadounidense, la procedencia exacta de la embarcación ni el motivo de su presencia en aguas territoriales cubanas.

Durante el incidente también resultó herido el comandante de la nave cubana, en la que se encontraban cinco guardafronteras, precisó el organismo.

Según el Ministerio del Interior cubano, el miércoles por la mañana "se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos", a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).

Cuando el buque de guardacostas de la isla se acercó para su identificación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", precisa el comunicado.

Las autoridades informaron que "prosiguen" las investigaciones para el "total" esclarecimiento de los hechos.

"Cuba reafirma su voluntad de proteger sus aguas territoriales", añadió el gobierno.

El fiscal general del estado de Florida, en Estados Unidos, anunció por su parte la apertura de una investigación sobre el hecho.

"He ordenado a la Oficina de Fiscalía Estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación", señaló el fiscal James Uthmeier en redes sociales.

"El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas", añadió.

- Incursión de lanchas rápidas -

El gobierno cubano informa regularmente de la incursión en sus aguas territoriales de lanchas rápidas procedentes de Estados Unidos, generalmente vinculadas al tráfico de personas, a grupos de migrantes que intentan abandonar la isla, o al narcotráfico.

En ocasiones han ocurrido persecuciones e intercambios de disparos.

Según las últimas informaciones publicadas por las autoridades cubanas, entre enero y junio de 2022, año de una fuerte ola migratoria desde la isla comunista, los guardacostas habían interceptado trece lanchas rápidas procedentes de Estados Unidos relacionadas con "operaciones de tráfico de personas desde Cuba hacia ese país".

Ese mismo año, una embarcación procedente de Estados Unidos abrió fuego en el momento de su detención por los guardias fronterizos en el oeste de la isla. Uno de los ocupantes de la lancha resultó "gravemente herido" por los disparos de respuesta de los guardacostas cubanos. Posteriormente falleció a causa de sus heridas.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un nuevo repunte de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de enero y la suspensión por parte de Caracas, bajo la presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.

Estados Unidos, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla comunista de 9,6 millones de habitantes, aplica una política de máxima presión sobre La Habana, invocando la "amenaza excepcional" que, según afirma, representa para la seguridad nacional estadounidense este país situado a solo 150 km de las costas de Florida.