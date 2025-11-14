Groenlandia limita el acceso de extranjeros a la propiedad ante interés de EE. UU.

El parlamento de Groenlandia aprobó el jueves una ley que limita el derecho de los extranjeros a acceder a la propiedad en la inmensa isla ártica, tras un creciente interés por parte de inversores estadounidenses.

El texto fue adoptado con 21 votos a favor y seis abstenciones.

Las personas físicas sin nacionalidad danesa y las empresas extranjeras solo podrán adquirir un título de propiedad o un derecho de uso sobre un bien inmobiliario en Groenlandia si tienen residencia permanente allí desde hace al menos dos años y están plenamente sujetas a impuestos en el país (y lo han estado durante al menos los dos años anteriores).

"Las personas físicas con nacionalidad danesa pueden adquirir un título de propiedad o un derecho de uso sobre un bien inmobiliario en Groenlandia", precisa la nueva ley.

A principios de año, una investigación del diario Politiken había revelado un interés creciente por parte de estadounidenses en comprar bienes en el territorio autónomo danés, que el presidente Donald Trump dijo querer "adquirir".

Con la nueva legislación solo las empresas u organizaciones groenlandesas, danesas o feroesas pueden obtener un derecho de uso sobre los terrenos y comprar propiedades en Groenlandia.

En Groenlandia el Estado es propietario de las tierras, pero es posible obtener un derecho de uso sobre un terreno específico. También es posible adquirir una propiedad.

La ley entrará en vigor el 1 de enero. Cualquier infracción será sancionada con multas, aunque es posible solicitar excepciones al gobierno local.

