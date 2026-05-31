Gobierno de Nicaragua reconoce condición crítica de líder indígena

El gobierno de Nicaragua reconoció este sábado que el estado de salud del encarcelado líder indígena opositor Brooklyn Rivera es de "condición crítica".



Rivera, de 73 años, fue detenido por la policía en 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi y es considerado un "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.



Los especialistas de "cuidados intensivos" valoran que Rivera "permanece en condición crítica, con afectación de varios órganos", aseguró el Ministerio de Salud en un comunicado que publicó el oficialista diario El 19 Digital.



El caso de Rivera salió a la luz el pasado miércoles cuando el gobierno, que no ha hecho pública una acusación por el caso, publicó fotografías del líder indígena postrado en una cama hospitalaria, conectado a un respirador y visiblemente delgado.



El reconocimiento de Nicaragua sobre la gravedad del líder indígena se produce después que Estados Unidos exigió el viernes su excarcelación.



El gobierno, presidido por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, difundió imágenes que según Washington lo muestran en "estado crítico".



"Reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos AHORA", señaló en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense.



Según el reporte médico del miércoles, Rivera está con "ventilación mecánica" y "alimentación intravenosa".



Además, presenta "falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias".



El informe del sábado indica que el paciente sigue bajo "estrecha vigilancia médica".



Amnistía Internacional pidió, por su parte, una evaluación médica independiente.



Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen en Nicaragua un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.



Esas manifestaciones el gobierno las calificó como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.



Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.

