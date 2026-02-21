Gobernadores demócratas piden a Donald Trump rembolsos a estadounidenses por aranceles

El gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, envió el viernes una factura a Donald Trump en la que exige casi 9.000 millones de dólares en reembolsos de aranceles para las familias de su estado, después de que la Corte Suprema dictaminara que los gravámenes del presidente estadounidense son en parte ilegales.

Pritzker instó a la Casa Blanca a asumir esos costos después de que los jueces del alto tribunal fallaran que Trump había excedido su autoridad al invocar poderes de emergencia para imponer tarifas aduaneras que reconfiguraron el comercio mundial y encarecieron los precios en el país.

"Sus aranceles causaron estragos entre los agricultores, enfurecieron a nuestros aliados y dispararon el valor de los alimentos", escribió el gobernador, que advirtió de acciones legales si no se ofrecía una compensación.

En la carta, compartida con medios estadounidenses, Pritzker exigió unos 1.700 dólares para cada hogar de Illinois, la cantidad que expertos de la Universidad de Yale calculan que pagó en promedio una familia en Estados Unidos en 2025 por los aranceles.

Pritzker no fue el único demócrata que exigió retribuciones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo más temprano que el dinero recaudado por los aranceles de Trump había salido de los bolsillos de los votantes estadounidenses, y deberían, por tanto, ser rembolsados.

"Hora de pagar los platos rotos, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de dinero que hizo subir los precios y perjudicó a las familias trabajadoras", dijo Newsom, considerado junto a Pritzker como posibles candidatos presidenciales de los demócratas para las próximas elecciones.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania estimó que la cifra en juego podría representar hasta 175.000 millones de dólares.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, determinó el viernes que una ley de 1977 en la que Trump se había apoyado para establecer tasas individuales a países "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

El mandatario republicano se declaró "profundamente decepcionado" por el fallo y acusó a algunos magistrados de estar sometidos a "intereses extranjeros".

Trump reconoció el viernes que no está claro si deberá rembolsar el dinero recaudado hasta ahora. Ese aspecto "no fue abordado por la Corte" y los litigios podrían durar "años", dijo ante periodistas.

Como respuesta a la decisión de la Corte Suprema estadounidense, el magnate firmó además este viernes desde el Despacho Oval una nueva orden que impone un arancel general del 10%.

El decreto entrará en vigor el 24 de febrero por un periodo de 150 días, según la Casa Blanca.