¿Gaza convertida en resort? Video ficticio en cuentas de Trump se vuelve viral

Las cuentas oficiales del presidente Donald Trump publicaron lo que parece ser un video creado con inteligencia artificial (IA) que retrata una Franja de Gaza reconstruida tras la guerra como un balneario de lujo, con yates, bailarinas y estatuas doradas de él mismo.



En pocas horas, el video sumaba este miércoles más de 15 millones de reproducciones en Instagram y fue compartido más de 2.500 veces en la red del mandatario, Truth Social.



Titulado "Gaza 2025 ¿Qué se viene?", el video de 33 segundos muestra personas en una calle en escombros, que luego caminan por un túnel que desemboca en una playa de aguas turquesas, palmeras y modernos rascacielos en el fondo.



Un personaje que se parece al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, toma cócteles en traje de baño al lado de Trump en una piscina, y otro que se asemeja al multimillonario Elon Musk, asesor del presidente, camina de traje en una playa bajo una lluvia de billetes al atardecer.



Otras escenas muestran a Trump bailando junto a una mujer vestida como odalisca y una estatua dorada gigante del presidente en una avenida.



Trump lanzó recientemente la idea de convertir la Franja de Gaza en una "Riviera de Medio Oriente", bajo control estadounidense y reubicando a la población local, una propuesta que desató rechazo internacional.



Más tarde dijo que sólo recomendaría la idea, pero no la impondría.



La música que acompaña el video incluye frases en inglés como "Donald viene a liberarte, trayendo la luz para que todos la vean" y "festeja y baila, el trato está hecho, la Gaza de Trump, número uno".



Muchos usuarios se preguntaron si las cuentas del presidente no habían sido hackeadas, pero de momento no hubo ninguna retractación.



AFP no encontró evidencias de que el video haya sido publicado antes en internet, aunque una de las escenas -de Trump y Netanyahu bebiendo al borde de la piscina- se parece a otra imagen generada por IA que empezó a circular a principios de febrero.



La Franja de Gaza quedó devastada por 15 meses de guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por el mortífero ataque del movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.



El costo de la reconstrucción del estrecho territorio, gobernado desde 2007 por Hamás, se estima en más de 53.000 millones de dólares, según la ONU.