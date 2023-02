Fútbol está de luto: jugador ghanés fue encontrado muerto tras terremoto en Turquía

18 de febrero de 2023, 7:35 AM

La Embajada de Ghana en Turquía y la Federación de Fútbol de Ghana aseguraron inicialmente que el atacante había sido encontrado vivo, pero esa información resultó ser falsa.



El promotor de la residencia de lujo convertida en ruinas, en la que estarían enterradas 800 personas, fue detenido la semana pasada cuando intentaba salir de Turquía.



El terremoto, seguido de poderosas réplicas, ha matado a más de 40.000 personas en Turquía y Siria, según los últimos informes oficiales difundidos el viernes, causando también miles de heridos y de personas sin hogar por un frío glacial.



Atsu se había unido en septiembre al club turco de Hatayspor, con sede en la provincia de Hatay (sur), cerca del epicentro del violento terremoto que sacudió Turquía y Siria.



El extremo se formó en Ghana en una academia del club neerlandés Feyenoord, y llegó en 2011 con 17 años a Europa, al FC Oporto, donde sedujo rápidamente a algunos de los mejores equipos del continente.



En 2013 firmó con el Chelsea, pero no jugó ningún partido oficial con el club londinense, que lo cedió inmediatamente al Vitesse Arnhem en Países Bajos.



Atsu fue cedido después al Everton y al Bournemouth, donde no convenció, y pasó la temporada 2015/16 en el Málaga.



Mejor jugador de la CAN.