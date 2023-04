Funcionarios públicos de Canadá en huelga por salarios y teletrabajo

Un tercio de los funcionarios públicos canadienses comenzó una huelga este miércoles en reclamo de aumentos salariales y más teletrabajo, en uno de los movimientos sociales más importantes de las últimas décadas en el país.



Luego de meses de negociaciones con el gobierno del primer ministro Justin Trudeau, la Alianza de la Función Pública de Canadá (AFPC por sus siglas en francés), anunció que no lograron un acuerdo y lanzó la huelga con 150 puntos de concentración de trabajadores en todo el país.



"No es secreto para nadie que la vida cuesta cara" y "la función pública es parte de la riqueza colectiva" por lo que "no hay que dejar que se degrade", declaró a la AFP Pierre G., de 32 años, funcionario en Montreal que no quiso dar su nombre completo.



"Queremos el teletrabajo y un aumento salarial", agregó de su lado su colega Farah.