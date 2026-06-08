Fuerte terremoto sacude La Habana

Un fuerte terremoto sacudió el lunes la costa occidental de Cuba, y periodistas de la AFP en La Habana informaron de un temblor intenso durante 20 segundos que obligó a los cubanos a salir de los edificios.



El movimiento también se sintió en zonas del estado estadounidense de Florida, según reporteros de la AFP en el lugar.



El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla.



"Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", contó a la AFP Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.



"Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido", agregó.



Las autoridades cubanas señalaron que el temblor se sintió "en todo el occidente del país".