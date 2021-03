Francia recomienda reservar vacuna AstraZeneca para mayores de 55 años

Las autoridades sanitarias francesas autorizaron el viernes la reanudación de la administración de la vacuna de AstraZeneca, pero recomendaron reservarla a las personas a partir de 55 años.



Esta medida se basa en el hecho de que los pocos casos graves de trombosis detectados en Europa tras la vacunación con este producto se dieron únicamente en menores de 55 años, según la Alta Autoridad de Salud (HAS) francesa.



En Francia, hubo tres casos, añadió.



Hasta ahora, esta vacuna se recomendaba a personas a partir de 50 años.



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) juzgó el jueves la vacuna de AstraZeneca "segura y eficaz", pero estimó que no se podía excluir "definitivamente" un vínculo entre esta y el surgimiento de trastornos de coagulación poco comunes (coagulación intravascular diseminada y trombosis venosa cerebral).



Hasta el 16 marzo, se habían detectado 25 casos en Europa, que provocaron nueve muertos entre menores de 55 años y mayoritariamente mujeres.



A la espera de "datos complementarios", los menores de 55 deben vacunarse con otros productos, como las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, según la HAS.



Tras la detección de estos casos, varios países europeos, incluido Francia, suspendieron la administración de la vacuna de la farmacéutica anglosueca, supeditando su reanudación a las conclusiones de la EMA.