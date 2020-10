Francia ampliará de 14 a 28 días la licencia por paternidad

El régimen de licencia por paternidad aumentará de 14 a 28 días en Francia, según una nueva legislación que entraría en vigor en julio de 2021, anunció el martes la presidencia francesa.



"El tiempo es un factor esencial en la construcción de un vínculo fuerte entre el niño y los padres. Actualmente, el período de 14 días es demasiado corto", indicó el Palacio del Elíseo.



En caso de nacimientos múltiples (gemelos, trillizos) los padres tendrán derecho a siete días adicionales, como es el caso actualmente.



Cuando Francia instauró en 2002 la licencia de paternidad de 14 días estaba a la vanguardia en Europa, pero desde entonces varios países del Viejo Continente han adoptado dispositivos más generosos, como España, Suecia o Noruega.



Esta medida costará más de 500 millones de euros al año. Los tres primeros días serán financiados por la empresa y los 25 restantes por la seguridad social.



Aunque no será obligatorio tomarse la totalidad del permiso, el gobierno prevé hacer obligatoria una parte de esta baja. Las empresas que no respeten esto se expondrían a una multa de 7.500 euros (unos 8.800 dólares).



El objetivo es que cada vez más padres disfruten de este permiso, sobre todo los que tienen un estatuto precario.



Alrededor de 67% de los franceses se toman una licencia por paternidad, una cifra que casi no ha evolucionado desde su entrada en vigor y que esconde grandes desigualdades sociales: 80% de los trabajadores con contratos fijos se toman esta licencia, frente a 60% de aquellos que tienen contratos de duración limitada.



Esta medida busca también favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. La baja por maternidad en Francia puede durar hasta 16 semanas.