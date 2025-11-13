Fiscalía pide destituir jueza por participar en documental clandestino sobre causa Maradona

La Plata, Argentina | La Fiscalía pidió este jueves la destitución de la jueza Julieta Makintach, quien había sido apartada del caso por la muerte de Diego Maradona y sometida a un juicio político tras ser acusada de participar en un documental sobre el proceso.

La fiscal general Analía Duarte alegó que la jueza “mintió, presionó, manipuló, fue parcial, abusó del poder que su condición le ofrecía y utilizó recursos materiales y humanos del erario público en su propio provecho”.

“Corresponde su destitución”, concluyó durante sus alegatos en la sede de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.

En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de Makintach como protagonista de un documental sobre el proceso que buscaba determinar las responsabilidades del equipo médico de Maradona en su fallecimiento en 2020.

Por el incidente, la magistrada fue removida y el proceso anulado. Este jueves culminó el juicio político que podría derivar en su destitución. Se prevé que el veredicto se conozca la próxima semana.

Para la Fiscalía, el proyecto del documental “estaba bajo supervisión y control” de Makintach.

En sus alegatos, los abogados querellantes se sumaron al pedido: “Nos quisieron tomar de tontos”, dijo uno de ellos.

La jueza negó haber conocido el contenido del documental: “Vino una amiga y me pidió una entrevista y ese fue todo mi error”, dijo al ingresar al tribunal.

“Lamento que se haya tergiversado de esta manera, lamento que haya llegado a anular un juicio”, añadió.

La anulación del juicio por la muerte de Maradona tiró por la borda 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, entre ellas las de sus hijas Dalma, Gianinna y Jana Maradona, que revivieron entre lágrimas el momento de la muerte de su padre.

Un nuevo tribunal fijó para el 17 de marzo de 2026 el comienzo de un nuevo juicio para determinar las responsabilidades en la muerte del astro futbolístico de siete integrantes de su equipo médico.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, mientras se recuperaba de una operación neurológica en su casa.