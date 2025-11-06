Filipinas declara estado de emergencia tras tifón Kalmaegi

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró el jueves (06.11.2025) el estado de emergencia después de que el tifón Kalmaegi dejara al menos 114 personas muertas y 127 desaparecidas en las provincias centrales, en lo que ha sido el desastre natural más mortífero de este año en el país.

La mayoria de las víctimas fallecieron por ahogamiento en inundaciones repentinas, muchas de ellas en la provincia central de Cebú, muy afectada, antes de que el ciclón tropical abandonara el archipiélago el miércoles hacia el mar de China Meridional.

La embestida del tifón afectó a casi dos millones de personas, aldeanos, incluidos unos 450.000 que fueron evacuados a refugios de emergencia.

La declaración de emergencia de Marcos, realizada durante una reunión con funcionarios de respuesta a desastres para evaluar las secuelas del tifón, permitiría al gobierno desembolsar fondos de emergencia más rápidamente y evitar el acaparamiento de alimentos y el aumento excesivo de los precios.

Muchos de los desaparecidos se registran también en Cebú, una provincia muy afectada que aún se está recuperando de un terremoto mortal.



El portavoz de Cebú, Rhon Ramos, dijo a la AFP que se habían recuperado 35 cuerpos en las zonas inundadas de Liloan, localidad que forma parte del área metropolitana de la ciudad capital, Cebú. La noticia elevó la cifra de víctimas en Cebú a 76.

Situación "sin precedentes"

En la vecina isla de Negros, al menos 12 personas murieron y otras 12 estaban desaparecidas. Allí, el lodo volcánico empujado por la lluvia sepultó viviendas en la ciudad de Canlaon, informó el teniente de policía Stephen Polinar.

Asimismo, seis soldados fallecieron cuando su helicóptero se estrelló el martes en la isla de Mindanao cuando participaba en los operativos de rescate, confirmó hoy el Comando de Mindanao Oriental.

La zona alrededor de la ciudad de Cebú recibió 183 milímetros de lluvia en las 24 horas previas al impacto de Kalmaegi, muy por encima de su promedio mensual de 131 milímetros, explicó a la AFP la especialista meteorológica Charmagne Varilla.

Por su parte, la gobernadora provincial Pamela Baricuatro calificó la situación como "sin precedentes".

"Esperábamos vientos peligrosos, pero (...) el agua es lo que realmente está poniendo a la gente en peligro", declaró Baricuatro a periodistas.





