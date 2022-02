Familia de la mujer que murió de un disparo en el set demanda a Alec Baldwin

La familia de la mujer que murió por un tiro accidental en el set de rodaje del western "Rust" demandó este martes por homicidio culposo al actor Alec Baldwin, quien disparó el arma.



Baldwin ensayaba en un set de Nuevo México en octubre una escena con un revólver junto a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, cuando un disparo la hirió de muerte.



El abogado Brian Parnish, en una rueda de prensa este martes, argumentó que Baldwin y otros productores del western incurrieron en "conducta imprudente y medidas para reducir costos", lo que derivó en la muerte de Hutchins.



El abogado que representa a Mathew y Andros, marido e hijo de Hutchins, presentó una lista de "al menos 15 procedimientos estándar de la industria" que, dijeron, fueron ignorados por los productores en el set.



Estos incluyen no utilizar armas de utilería en vez de un revólver real, ausencia de personas calificadas para manipular armas en el set y falta de equipos de protección para los trabajadores.



Parnish también argumentó que Baldwin "se rehusó" a recibir entrenamiento para desenfundar el arma. El abogado mostró una reconstrucción en 3D del incidente.



La demanda fue presentada en Nuevo México, donde ocurrió la tragedia.



Al ser cuestionado sobre el monto de la compensación económica que la familia de Hutchines espera recibir, Parnish dijo creer que es "sustancial".



Esta demanda es la más reciente de los procesos legales consignados a consecuencia del trágico suceso.



En noviembre, Serge Svetnoy, director de iluminación del western de bajo presupuesto que Baldwin protagonizaba y producía, demandó al actor por negligencia.



La armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, demandó en enero al proveedor de munición de la producción, acusándolo de colocar balas reales en cartuchos de utilería.



Una investigación criminal está en curso, pero hasta el momento nadie ha sido detenido ni acusado de cargos penales.



Baldwin dijo en varias ocasiones haber conversado con la familia de Hutchins, quien falleció a los 42 años.



En diciembre, en una entrevista con una emisora estadounidense, dijo que cuando le entregaron el arma para el ensayo le dijeron que no tenía municiones. Explicó que apuntó en dirección a Hutchins, siguiendo instrucciones, mientras repasaban como se filmaría la escena.



En la misma entrevista aseguró que no apretó el gatillo del revólver, que apenas lo amartilló.



Lea también Internacional Tiro mortal de Alec Baldwin: demandan al proveedor de balas de la película El disparo provino de un pistola entregada a Baldwin, presentada como inofensiva y que usó durante la repetición de una escena.