Facebook bloquea por un mes cuenta de Maduro por "violar" política de desinformación

Facebook "bloqueó" por 30 días la cuenta del presidente venezolano Nicolás Maduro tras sus "reiteradas violaciones" a la política sobre desinformación relacionada al covid-19, informó este sábado la empresa.



La medida no elimina la cuenta del mandatario socialista o la deja invisible en la plataforma. Solo impide a sus administradores por un mes hacer publicaciones o colocar comentarios: queda en una especie de "modo lectura".



"Removimos un video publicado en la página del presidente Nicolás Maduro por violar nuestras políticas sobre desinformación relacionada a covid-19 que podría poner a las personas en riesgo", indicó un portavoz de Facebook a la AFP.



"Seguimos las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales actualmente no existe ninguna medicación que prevenga o cure el virus. Debido a reiteradas violaciones de nuestras normas, bloqueamos la página por 30 días durante los cuales solo estará en modo de lectura".



Facebook explicó que la medida se tomó tras la reciente remoción de un video del mandatario sobre el Carvativir, el último de una serie de remedios sin estudios médicos publicados, que el mandatario socialista ha promocionado como "gotitas milagrosas" para tratar el coronavirus.



Ya hubo otras violaciones previas. "Se le manda un mensaje a todos los administradores de la cuenta avisándoles cada vez que se hace una violación. Están al tanto", dijo la fuente.



Maduro ya ha criticado a la plataforma por censurarle videos relacionados con el Carvativir.



"Ellos dicen que hasta que la OMS diga que sí yo no puedo hablar del Carvativir. ¿Quién manda en Venezuela? ¿El dueño de Facebook? ¿Quién manda en el mundo? ¿El dueño de Facebook? Abusadores, ¿Zuckerberg es que se llama? Es tremendo abusador", sostuvo Maduro en un acto televisado el 2 de febrero.



El gobierno venezolano ha acusado antes también a otras redes sociales como Twitter y Youtube de censura.



Ante la avalancha de información durante la pandemia, Facebook ajustó sus políticas, regulando "anuncios que contengan afirmaciones engañosas, falsas o infundadas sobre temas de salud, incluidas las que aseguren que un producto o servicio puede ofrecer una prevención o una inmunidad del 100%, o tiene la capacidad de curar el virus", señala la popular plataforma.



Con 30 millones de habitantes, Venezuela acumula más de 154.000 casos confirmados de covid-19 y 1.532 muertes, según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que ocultan una realidad mucho peor.