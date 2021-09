Expolicía condenado por asesinato de George Floyd apela su sentencia

El expolicía de Minneapolis Derek Chauvin, condenado a 22 años y medio de prisión por asesinar al afroestadounidense George Floyd, presentó una apelación ante un tribunal de distrito de Minnesota el jueves, citando 14 quejas relacionadas con su juicio.



En la última noche de plazo, el expolicía presentó un recurso en el que acusa al Estado de malas prácticas y cita una lista de cuestionamientos como la selección del jurado.

Chauvin, con un historial previo de uso excesivo de la fuerza, reprocha a la justicia que no accediera a retrasar o reubicar el proceso o que no aislara al jurado durante el juicio.



El expolicía fue capturado en un video arrodillado sobre el cuello de Floyd, de 46 años en ese momento, indiferente a los quejidos del hombre agonizante o a las peticiones de quienes pasaban por allí.



Las imágenes hicieron estallar a cientos de miles de personas en Estados Unidos pero también en otros países del mundo, que se lanzaron a las calles para pedir el fin del racismo y la brutalidad policial.



Chauvin y otros tres compañeros habían detenido a Floyd por supuestamente haber usado un billete falso de 20 dólares en una tienda de Minneapolis.

Los otros tres policías que participaron en la detención deberán enfrentarse a un juicio el próximo año.



Diez horas de deliberación

En los documentos presentados, Chauvin afirma que no tiene ingresos ni representación legal para el proceso de apelación. Un fondo para su defensa que pagó su asistencia legal durante el juicio se cerró tras la sentencia.



El expolicía, que estuvo sentado en el banquillo de los acusados durante las seis semanas del juicio, no testificó invocando el derecho a no autoincriminarse reconocido por la Quinta Enmienda de la Constitución.



Su abogado argumentó que el agente había seguido los procedimientos vigentes en el cuerpo en ese momento y que la muerte de Floyd se debió a problemas de salud agravados por el consumo de drogas.



Pero, al final del mediático juicio en abril, el jurado lo declaró culpable del asesinato tras apenas diez horas de deliberación.