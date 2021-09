Este es el joven con el nombre más corto de Colombia

*Información de Caracol TV, parte de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Todos los días al caminar por las calles de Santa Ana, en el sur del Magdalena, Colombia, a este joven le hacen bromas por su nombre.

6, en número, certifica que probablemente lleva el nombre más corto de Colombia o, incluso, del mundo entero.

"Ciertas personas se me han acercado a decirme ‘tres por dos’ o ‘siete menos uno’ y yo siempre les he contestado con mucho agrado porque es un nombre único en el mundo y eso me tiene orgulloso", relató 6 Martínez.

6 es el sexto hijo de la relación entre Emilse y Rafael. Nació un 18 de febrero del 2002 y, como se observa en la cédula, lleva el apellido de la madre primero y el del padre de segundo. Colocarle 6 a su hijo no fue una tarea fácil.

“Le dimos el nombre, que iba a ser 6, todo el mundo se sorprendió y dijeron ‘no, eso no es un nombre’”, dijo la madre.

“Mientras yo convencía al notario, había una mujer convenciendo a mi esposa, que dijera por qué yo le estaba negando el apellido a mi hijo”, agregó don Rafael.

La controversia llegó hasta la Notaría Única de Santa Ana. Ahí, los padres de 6 se rehusaban a cambiar el nombre y el registrador tuvo que acceder.

“Me dicen ‘no señor, es en número’ y yo dije ¿cómo? ‘Nosotros hemos decidido que nuestro hijo se llame seis, pero en número’", contó Julio Larios, notario único de Santa Marta.

En el pueblo, 6 es famoso y hasta sus vecinos aún se ríen del nombre. Sin embargo, el colombiano disfruta de su juventud y evita molestarse cada vez que llega a un sitio y le piden el nombre, ya que nadie le cree hasta ver la cédula de identidad.