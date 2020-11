"Espero que Trump gane", dice Bolsonaro

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo el miércoles que espera que Donald Trump sea reelecto en Estados Unidos, donde continúa avanzando el conteo de votos de la reñida disputa por la Casa Blanca.



"Ustedes conocen mi posición, es clara, eso no es interferencia, tengo una buena política con Trump, espero que sea reelecto, espero", dijo el mandatario de ultraderecha a las afueras de su residencia oficial en Brasilia mientras conversaba con seguidores.



Bolsonaro, que convirtió su alineamiento con Washington en pilar de su diplomacia, ha sido apodado "Trump tropical" y no esconde su admiración por su par estadounidense.



Consultado sobre quienes consideran que su abierto apoyo a la reelección de Trump constituye una interferencia en política internacional, el líder brasileño ironizó: "¿Quiénes somos nosotros para intervenir?" "¿Cómo quieres que interfiera? ¿Económicamente?, ¿Militarmente?, ¿Un ataque cibernético?", bromeó con sus seguidores.



A continuación, Bolsonaro criticó al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, quien disputa la presidencia con Trump, por instar a Brasil a preservar su selva amazónica.



"El candidato demócrata ha hablado un par de veces sobre la Amazonía. ¿Es eso lo que ustedes quieren para Brasil? Eso es lo que yo llamo interferencia", dijo.



La Amazonía se convirtió en un tema sensible para Bolsonaro desde que Biden dijo en septiembre en su primer debate contra Trump que planeaba recaudar fondos de la comunidad internacional y ofrecer a Brasil 20 mil millones de dólares para "detener la destrucción de la selva".



"Si no (detienen la deforestación), entonces enfrentarán consecuencias económicas significativas", dijo Biden durante el encuentro.



Bolsonaro, criticado fuertemente dentro y fuera de Brasil por la explosión de los índices de deforestación e incendios forestales desde el comienzo de su mandado en 2019, calificó el señalamiento de "desastroso e innecesario".



