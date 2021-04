Español recibe nuevo corazón mientras esposa daba a luz a su primer hijo

Aquejado de una grave enfermedad cardiaca, un español esperaba a que su mujer diera a luz cuando fue informado de que estaba disponible un corazón, por lo que se sometió a un transplante mientras nacía su primer hijo, informó este viernes un hospital de Madrid.



"Cuando entré en quirófano, todavía no había sido padre; hablé con mi mujer por videollamada y nos deseamos los dos suerte. Cuando desperté, tuve una doble satisfacción", afirmó Antonio Salvador, de 39 años, citado en el comunicado del hospital Gregorio Marañón, donde fue operado a mediados de marzo.



Con una "insuficiencia cardiaca terminal, el trasplante era la única solución para el paciente", explicó el hospital.



"Me costó unos minutos tomar la decisión (de aceptar la intervención) porque implicaba perderme el nacimiento de mi primer hijo", expresó Antonio.



Para su esposa, Ana María González, de 44 años, fue un gran alivio.



"Yo no podía creer que después de 10 años" de esperar tener un hijo, "fuéramos a recibir lo más maravilloso de nuestra vida al mismo tiempo que Antonio recibía la vida que necesitaba. Nuestro hijo Samuel vino con un corazón debajo del brazo para su padre" señaló Ana María.



Víctima de una parada cardiaca en 2002 cuando salía del metro en Madrid, Antonio fue reanimado por una enfermera del hospital Gregorio Marañón.



Tras la operación, "podrá llevar una vida relativamente normal", aseguró su cardiólogo, Eduardo Zatarain.



Desde 2002, Antonio decía celebrar "dos cumpleaños", uno por el día de su nacimiento y otro por el día en que fue reanimado, cuando le "salvaron la vida".



"Tras recibir el trasplante cardiaco y que ese mismo día naciera mi hijo, vamos a empezar a celebrar tres cumpleaños", se congratuló.