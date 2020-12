“Es un robo a mano armada” dice dueño de canal nicaragüense 100% Noticias

El dueño del canal nicaragüense 100% Noticias dice que la confiscación del medio por parte del gobierno de Daniel Ortega “es un robo a mano armada”.

Miguel Mora no ha perdido su pasión por las cámaras. En su casa de habitación improvisó un pequeño estudio para dar entrevistas, tras cumplirse dos años de la confiscación de su estación de televisión.

“A nosotros nos han violentado casi el 80 por ciento de nuestros derechos humanos establecidos en nuestra constitución como nuestros derechos políticos y el derecho al trabajo”, dijo Mora.

Lea también Internacional Nicaragua da uso estatal a inmuebles incautados a medios opositores

El empresario televisivo denuncia que hace unos días, el gobierno colocó un rótulo en la entrada de su edificio, indicando que la propiedad le pertenece al Ministerio de Salud. Según Mora, la acción del estado es ilegal porque, no hay ningún fallo de la Corte Suprema de Justicia.

“Es un robo a mano armada, porque no hay motivos, no hay causa legal, no hay juicios, no hay procesos de expropiación y la constitución prohíbe textualmente la confiscación”, agregó el empresario.

Michell Polanco, representante de la organización periodistas independientes de Nicaragua, explica que todos los bienes de 100% Noticias tenían que ser devueltos a sus legítimos dueños, tras su excarcelación en junio del año pasado.

“Recordemos que Miguel Mora, su propietario fue absuelto a través de una ley de amnistía y por ende sus propiedades debieron haber sido regresadas y esto no fue así. Entonces consideramos que esta expropiación es ilegal”, digo el representante de PCIN.

La Voz de América ha solicitado entrevistas a funcionarios gubernamentales para conocer la situación legal de la televisora, sin embargo, hasta el cierre de este informe no había recibido una respuesta.