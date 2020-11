"Es desconcertante", dice Zidane tras los positivos de COVID-19

"Sinceramente, es un poco desconcertante", admitió el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, este sábado tras conocer los positivos en covid-19 de Eden Hazard y Casemiro, que han sido aislados.



"Es un poco desconcertante porque sí, hoy por ejemplo, el entrenamiento ha sido casi totalmente individual antes de un partido", dijo Zidane, en la rueda de prensa previa al choque liguero contra el Valencia.



"Es desconcertante porque nunca sabes qué va a pasar. No sabes en qué momento vas a dar positivo o no... Es lo que ha pasado (con Hazard y Casemiro). No hubo nada especial, son personas responsables, que tienen cuidado (...) obviamente hubiera preferido tenerlos", lamentó 'Zizou'.



En la mañana de este sábado, el Real Madrid anunció que Eden Hazard y Casemiro habían dado positivo al covid-19.



"Están bien. No están contentos por lo que ha sucedido, pero anímicamente están bien y físicamente también. 'Casi' tiene un poco de síntomas, pero dentro de la dificultad, están bien", dijo.



"Les dejé un mensaje, volveré a hablar con ellos más tarde. Es algo que puede pasar y tenemos que aceptarlo", añadió el técnico merengue.



"Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, seguir con el equipo, porque la fuerza está en el equipo. Hay cosas peor, hay gente que lo está pasando muy mal", destacó.



El lunes, el vigente campeón liguero había anunciado que el defensa brasileño Eder Militao también había dado positivo al nuevo coronavirus, la víspera de jugar contra el Inter de Milán (3-2) en la Liga de Campeones.



Para enfrentarse al Valencia, Zidane podrá contar con la vuelta del centrocampista noruego Martin Odegaard, que había sufrido una lesión muscular en la pierna derecha a mediados de octubre, tras pasar por unas molestias en la rodilla derecha y una gripe en el inicio de temporada.