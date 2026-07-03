Entre incertidumbre y esperanza: el episodio desconocido detrás del rescate de Hernán Gil

Más de 190 horas, casi ocho días bajo los escombros, decenas de socorristas y la convicción de que todavía era posible encontrarlo con vida. El rescate de Hernán Gil se ha convertido en uno de los principales símbolos de esperanza en medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela.



Sin embargo, pocas personas conocen que, apenas un día antes de lograr el rescate, el operativo enfrentó obstáculos que pusieron en jaque las labores de búsqueda.



En medio de la incertidumbre, los socorristas hicieron una pausa para orar y pedir fortaleza, sabiduría y consuelo antes de retomar las labores. El acompañamiento espiritual fue del padre Sergio Valverde, de las Obras del Espíritu Santo (ver video adjunto).



"Más que perder esperanza, estaban cansados y agobiados por el peso de la situación. Tampoco podían usar gran cantidad de maquinaria; las condiciones donde están y son seres humanos", contó Valverde.

Mientras tanto, familias venezolanas también han comenzado a acercarse al padre Sergio en busca de ayuda espiritual para afrontar el dolor que dejó la emergencia.



"En este momento tengo entre 16 y 26 familias venezolanas que se han empezado a acercar buscando consuelo", concluyó.



Por su parte, Ricardo Arias, encargado de Comunicación de la Cruz Roja Costarricense, indicó mediante un mensaje de texto cómo este “fue un espacio íntimo, que nos ayudó a seguir adelante”.