Encuentran nueve cuerpos de migrantes que intentaron pasar el Tapón de Darién

Las autoridades panameñas recuperaron, en los últimos tres días, nueve cuerpos de migrantes que murieron al intentar pasar el Tapón del Darién.



Este sector es un bloque vegetal que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia. Es una selva impenetrable y en ella se interrumpe la carretera Panamericana. Su densa vegetación se ha convertido en el escenario del paso irregular de migrantes y el trasiego de drogas.



Al parecer, los fallecidos son migrantes principalmente de nacionalidad haitiana. Una de las fallecidas era una menor de entre 7 y 10 años. Se cree que murieron tras un accidente acuático mientras viajaban en una de las embarcaciones que los sacaría de la selva.

“Estas personas cuando vienen de manera irregular por un terreno que es inhabitado y que no tiene puesto de control formal, obviamente se arriesgan a muchas cosas. No solamente a los ríos, a las cabezas de agua -porque duermen cerca de ahí y se los pueden llevar en la noche- si no que se arriesgan a estar deshidratados, a la falta de comida”, dijo Samira Gozaine, directora de Migración.