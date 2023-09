En pleno acercamiento con Israel, Arabia Saudita envía delegación a Cisjordania

Por primera vez en tres décadas, Cisjordania recibió este martes a una delegación oficial de Arabia Saudita, en pleno acercamiento entre el reino e Israel, que bajo los auspicios de Estados Unidos podrían establecer relaciones próximamente.



La delegación, encabezada por Nayef al Sudairi, nombrado en agosto embajador del reino en los Territorios Palestinos, llegó a la ciudad de Jericó, en Cisjordania ocupada, indicó a AFP el gobernador interino de esta ciudad, Yusra Sweiti.



Es la primera visita de una delegación oficial saudí a Cisjordania desde los acuerdos de paz israelo-palestinos de Oslo, en 1993, que permitieron crear la Autoridad Palestina.



Al Sudairi es embajador no residente y tiene su base en Amán, la capital de la vecina Jordania.



Tiene previsto presentar sus credenciales al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, en un encuentro programado a la una de la tarde hora local (10H00 GMT). Antes de eso se reunió en Ramala con el jefe de la diplomacia palestina, Riyad al Maliki.



La visita se produce en un momento sensible, ya que Washington trabaja activamente para que Israel y Arabia Saudita establezcan relaciones, un escenario que reconfiguraría la geopolítica en Oriente Medio.



De momento, el reino petrolero no reconoce al Estado de Israel, creado en 1948, y ha declarado en varias ocasiones que mantiene la posición histórica de la Liga Árabe: no establecer relaciones con los israelíes mientras no se resuelva la cuestión palestina.



Israel ocupa Cisjordania desde 1967, y tiene sometida a la Franja de Gaza a un estricto bloqueo desde que el movimiento islamista Hamás se hizo con todo el poder en este territorio en 2007, dos años después de la retirada israelí del enclave.



No obstante, en los últimos meses Riad dio señales de que podría cambiar su posición, y ha hecho saber lo que quiere de Estados Unidos a cambio de establecer relaciones con Israel: garantías de seguridad, y asistencia para un programa nuclear civil, según fuentes cercanas a las negociaciones.