En medio de insultos, Elon Musk amaga con comprar Ryanair

El magnate tecnológico estadounidense Elon Musk amagó con la compra de Ryanair en medio de una disputa pública con el director ejecutivo de la aerolínea de bajo coste, Michael O'Leary.

Musk lanzó el lunes por la noche una encuesta en la plataforma de redes sociales X (de su propiedad) preguntando a sus seguidores si debería comprar Ryanair y "restaurar a Ryan como su legítimo gobernante".

La votación contó con más de 900.000 participantes, y la mayoría respondió afirmativamente. No hubo respuesta inmediata de Ryanair respecto a la encuesta.

Ryanair rechaza usar Starlink

Musk lleva días sugiriendo la idea de comprar Ryanair, la aerolínea más grande de Europa.

La arremetida del multimillonario se produce tras un enfrentamiento con el director ejecutivo de la línea aérea irlandesa, Michael O'Leary, por el uso de conexión inalámbrica en los vuelos.

En una entrevista con la radio irlandesa Newstalk, O'Leary se negó a utilizar el sistema de internet por satélite Starlink de Musk para equipar sus aviones con red inalámbrica.

El jefe de Ryanair estimó que esto costaría casi 250 millones de dólares (213 millones de euros) al año, ya que la antena impondría mayor recarga a cada avión, que consumiría más combustible.

Los pasajeros de Ryanair tampoco querrían pagar por internet, añadió O'Leary.

"Lo que Elon Musk sabe de vuelos y resistencia aerodinámica equivale a cero... Francamente, no le haría caso a nada de lo que Elon Musk ponga en esa cloaca llamada X", dijo.

¿Va en serio Musk por la compra de Ryanair?

La situación pronto derivó en una disputa pública, con ambos hombres intercambiando insultos.

El director ejecutivo irlandés tildó de idiota a Musk, mientras que el jefe de Tesla respondió rápidamente, describiendo a O'Leary como "un auténtico idiota".

Musk, conocido por sus ofertas provocativas en lugar de serias en su red social, incluso pidió el despido de O'Leary.

Pero su adquisición de X, antes llamada Twitter, comenzó con una oferta sorpresa de compra.

La capitalización bursátil de Ryanair se estima en casi 35.000 millones de dólares.

