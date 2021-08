Embajador ruso se reunirá con talibanes en Kabul el martes

El embajador ruso en Kabul se reunirá con los talibanes el martes en la capital afgana, informó el responsable de Afganistán en el Kremlin, Zamir Kabulov, quien dijo que su país decidirá si reconoce o no a las autoridades de los insurgentes en función de sus "acciones".



"Nuestro embajador (Dmitri Jirnov) está en contacto con los líderes talibanes y mañana (martes) se reunirá con el coordinador talibán para la seguridad" para mencionar sobre todo cuestiones vinculadas a la seguridad de la embajada de Rusia en Kabul, dijo Kabulov a la radio Ekho Moskvy.



Los talibanes "garantizan ya la seguridad del perímetro exterior de la embajada rusa. Mañana (martes) van a hablar de este tema a largo plazo", dijo.



Kabulov explicó que "el reconocimiento o no dependerá de las acciones de este nuevo régimen".



"Vamos a mirar con atención hasta que punto su enfoque de gobierno del país es responsable (...) Y las autoridades rusas sacarán las conclusiones necesarias", agregó.



Rusia dijo el domingo que no preveía una evacuación de su embajada en Kabul, asegurando que habían recibido "garantías" de parte de los talibanes sobre la seguridad de su misión diplomática.



"Aunque pueda parecer sorprendente, la situación es tranquila actualmente" en Kabul, dijo Kabulov.



Afganistán se encontraba este lunes en manos de los talibanes, que en un tiempo récord han logrado hacerse con el control del país y entraron el domingo finalmente a Kabul, lo que provocó el colapso del gobierno y la huida del presidente Ashraf Ghani.



"Hemos sobreestimado a las fuerzas armadas de Afganistán. Abandonaron todo en cuanto oyeron el primer disparo", dijo Kabulov este lunes.