EMA dice que vacuna AstraZeneca tiene más beneficios que riesgos

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se dijo el martes "firmemente convencida" de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 son mayores que sus potenciales riesgos, luego de que se suspendiera su aplicación en varios países.



Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la EMA se reunieron el martes para discutir el tema y se espera que la entidad europea divulgue sus conclusiones el jueves.



"Seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios", dijo Emer Cooke, directora ejecutiva de EMA.



Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca después que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades de coagulación.



"Al día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados", indicó Cooke.



El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, consideraron "alentadoras" las declaraciones de la EMA, tras una entrevista telefónica, según un comunicado del gabinete del jefe del ejecutivo italiano.



El primer ministro francés, Jean Castex, dijo que, para dar confianza a los franceses, se vacunará "muy rápidamente" con la vacuna de AstraZeneca si la EMA la avala.



La cantidad de muertes por la pandemia en Europa superó las 900.000 este martes y la región se convirtió en la más enlutada del mundo en números absolutos, según un recuento de la AFP.



En todo el mundo, el covid-19 ha matado a más de 2,6 millones de personas e infectado a más de 120 millones.



Nuevo récord en Brasil

En Estados Unidos, el país con más muertos, el expresidente Donald Trump instó a sus simpatizantes, hasta ahora reacios a las vacunas contra el covid, a que reciban las inyecciones.



"Se los recomendaría", declaró en Fox News en lo que fue su mayor apoyo explícito a la campaña de vacunación desde que dejó el cargo en enero.



Entretanto, Brasil volvió a tener una jornada históricamente mortal: 2.841 personas murieron en las últimas 24 horas por coronavirus, un nuevo récord diario, según informaron las autoridades el martes.



Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaron designó a su cuarto ministro de Salud desde el inicio de la pandemia, es el segundo con más fallecidos (unos 280.000).



El gobierno de Bolsonaro espera acelerar la campaña de vacunación, que avanza lentamente, con la compra de 100 millones de dosis del fármaco de Pfizer/BioNTech, que serán entregadas hasta septiembre.



La segunda ola de la pandemia está en pleno auge en el gigante sudamericano con 1.965 muertos por día en promedio semanal (frente a 703 a inicios de año), un crecimiento potenciado por una nueva cepa del coronavirus, al menos dos veces más contagiosa.



También Chile volvió a imponer cuarentena a nueve municipios de Santiago tras registrar por quinto día consecutivo más de 5.000 nuevas infecciones, cuando el país se acerca a las cinco millones de personas vacunadas.



Y Uruguay, que hasta comienzos de año tenía a raya a la pandemia, suspendió la obligación de asistir a clases en escuelas y liceos -entre otras medidas- para frenar los crecientes contagios.



"Sin vínculo"

La OMS aconseja seguir administrando la vacuna AstraZeneca.



Desde Reino Unido, donde ya se ha administrado una primera dosis (de AstraZeneca o Pfizer/BioNTech) a casi 24,5 millones de personas, el primer ministro Boris Johnson, reafirmó el martes que la vacuna desarrollada por AstraZeneca con científicos de la Universidad de Oxford es "segura" y "extremadamente" eficaz.



En otras regiones del mundo, varios países también interrumpieron la aplicación del inmunizante de AstraZeneca.



En Latinoamérica, Venezuela anunció que no permitirá su uso, debido a "las complicaciones que se han presentado".



Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, también anunció que retrasaba el inicio de la campaña de la administración de AstraZeneca.



Pero en Tailandia, donde también se había suspendido la campaña, finalmente este martes se empezó a inyectar, y su primer ministro, Prayut Chan-O-Cha, recibió la primera dosis.



- Europa alerta -

En medio de la polémica por la vacuna AztraZeneca, Europa acumula 900.000 muertos y varios países toman medidas.



Reino Unido (125.580 muertos), Italia (102.499), Rusia (92.937), Francia (90.788) y Alemania (73.656) son los países europeos más castigados.



En Italia, tres cuartas partes del territorio pasaron a estar bajo confinamiento desde el lunes.



Y las autoridades de Alemania y Francia también se están planteando nuevas medidas.



Las autoridades sanitarias francesas anunciaron que se había detectado una nueva variante en la región de Bretaña (oeste), pero descartan que sea más grave o contagiosa que la variante original.