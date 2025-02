Elon Musk no dirige el departamento de eficiencia gubernamental, aclara la Casa Blanca

El multimillonario Elon Musk no dirige oficialmente el Departamento de eficiencia gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, sino que trabaja como asesor del presidente Donald Trump, según declaró a la justicia un funcionario de la Casa Blanca.

Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la sede presidencial estadounidense, indicó el lunes que Musk "es un empleado de la Casa Blanca", un "empleado especial del gobierno no funcionario de carrera" y un "asesor principal del presidente".



"Al igual que otros asesores de alto rango de la Casa Blanca, Musk no tiene autoridad real ni formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo. Musk solo puede asesorar al presidente y comunicar sus directivas", señaló Fisher en un documento.



"El Servicio DOGE es una parte de la oficina ejecutiva del presidente. La organización temporal del servicio DOGE de Estados Unidos está dentro del servicio DOGE de Estados Unidos. Ambos son independientes de la oficina de la Casa Blanca".



"El señor Musk es un empleado de la oficina de la Casa Blanca. No es un empleado del servicio DOGE de Estados Unidos ni de la organización temporal del servicio DOGE de Estados Unidos. El señor Musk no es el administrador temporal", añadió.



Creada por un decreto presidencial de Trump el 20 de enero, el día de su investidura, la misión del DOGE es "modernizar la tecnología y el software federal para maximizar la eficiencia y la productividad del gobierno", según el texto.



Desde su creación, el multimillonario estadounidense parece iniciar todas las acciones del DOGE, cuyo nombre suena como un guiño a Dogecoin, una criptomoneda muy apreciada por Musk y de la que es un gran promotor.



El 12 de noviembre, dos meses antes de su investidura, Trump declaró que "el gran Elon Musk, junto con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental".



En la orden ejecutiva del 20 de enero, el DOGE está oficialmente adscrito a una división conocida como oficina ejecutiva de la Casa Blanca, que es por tanto diferente de la oficina de la Casa Blanca a la que está adscrito Musk.



Fisher hizo esta declaración en el marco de una demanda presentada el 13 de febrero contra Musk, Trump y el DOGE por 14 estados, entre ellos Nuevo México, que consideran que Musk ejerce un papel que va más allá de sus funciones oficiales.



Dado que "su nominación no ha sido confirmada por el Senado", sus acciones "son inconstitucionales", argumentan en un documento.



En una entrevista que se emitirá este martes por Fox News, Trump defiende su relación con Musk y se burla de los comentarios que afirman que el hombre más rico del mundo maneja los hilos del poder estadounidense.



En un extracto de la entrevista con Musk, el presidente denuncia a sus adversarios por querer sembrar la discordia entre ellos: "Donald Trump ha cedido el control de la presidencia a Elon Musk. El presidente Musk asistirá a una reunión de su gabinete esta noche a las 8:00 p. m. Yo digo que es una gran cadena, son muy malos", se burló.