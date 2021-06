"El sandinismo ha sido secuestrado por Ortega", dice hija de preso en Nicaragua

Managua, Nicaragua | Víctor Hugo Tinoco luchó junto a Daniel Ortega contra la dictadura de los Somoza en Nicaragua, pero discrepar con él le costó caro. Hace diez días fue detenido, acusado de complotar contra el gobierno, al igual que otros 18 opositores.



Desde el 2 de junio han sido detenidos cinco precandidatos opositores a la presidencia, a cinco meses de los comicios generales, donde se da por descontado que Ortega intente un cuarto mandato consecutivo.



También están detenidos exguerrilleros y hasta un banquero, señalados por incitar a la "injerencia extranjera", en medio de la condena internacional.



El 13 de junio, "mi papá salió de casa con mis hermanos. Iban a un centro comercial (...) Cuando sale del centro comercial es inmediatamente secuestrado. Diez policías con pasamontañas, y lo suben con violencia a una camioneta", cuenta a la AFP Cristian Tinoco, hija de Víctor.



Tres días después, la policía allanó su vivienda. "En vez de tocar el timbre de la casa, azotaban el portón (...) Mi madre les abrió la puerta y ellos entraron", explica Cristian, de 40 años, que está enferma de cáncer.



"Abrieron las gavetas y, documento por documento, los ponían en la cama y revisaban papel por papel. Se llevaron documentación, el pasaporte de mi papá, laptop, tablet. Revisaron los colchones", relata.



El exembajador y examigo

Como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Víctor Hugo Tinoco llegó al poder junto con Ortega en 1979. Fue luego designado embajador de Nicaragua ante la ONU y en 1981 volvió al país como vicecanciller.



"Tuvo un papel fundamental para los acuerdos de paz entre el gobierno sandinista y la contra" en 1989, explica Cristian.



Ortega intentó reelegirse en 1990, pero perdió contra Violeta Barrios de Chamorro, contra Arnoldo Alemán en 1996 y contra Enrique Bolaños en 2001.



"Mi padre sugirió que debían cambiar el rostro de quien fuera a la presidencia por el partido (...) Ese día fue expulsado", recuerda.



"Yo creo que es bueno que el FSLN tenga otros candidatos, hay varios compañeros que tienen esa aspiración y en mi caso personal es una posibilidad y la estoy valorando", dijo en aquel entonces Tinoco, según el relato de la mujer.



Al dejar el partido, se integró al Movimiento Renovador Sandinista, junto con la también exguerrillera Dora María Tellez, (recientemente presa) y llegó a ser diputado opositor (2006-1011).



"Mi padre luchó junto con ellos"

Seminarista hasta los 20 años, bajo la influencia de sacerdotes progresistas Tinoco se involucró en actividades sociales comunitarias y se sumó al FSLN en 1973.



Como estudiante universitario de medicina fue dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) uno de los brazos políticos de la organización dentro de la universidad. Para la insurrección en abril de 1978, participó en tomas de ciudades.



"Mi padre luchó junto a ellos [los sandinistas] para que se liberara a nuestro país de una dictadura y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador, para mí, peor que Anastasio Somoza, por los secuestros que esta haciendo actualmente", lamenta Cristian.



"Realmente es algo terrible, estamos viviendo un terrorismo de estado en Nicaragua", añade.



"Es realmente paradójico y muy doloroso porque nosotros [ella y cinco hermanos] desde nuestra niñez éramos considerados sandinistas, pertenecíamos en nuestro corazón al Frente Sandinista", dice.



"Pero, para mí, el frente ya no es lo que fue en un principio, ha sido secuestrado por Daniel Ortega, y en el partido lo que se hace es lo que diga la familia Ortega Murillo", detalla, en alusión a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.



"Yo solo le pido a Dios que me dé vida para ver a mi padre libre, que me dé vida para mantenerme firme en esta lucha, nosotros estamos en una lucha cívica", asegura Cristian.