El FMI y el Banco Mundial restablecen relaciones con Venezuela

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el jueves que restablecieron sus relaciones con Venezuela.



"Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez", señaló el FMI en un comunicado.



El FMI en días recientes consultó a sus miembros sobre si veían a Rodríguez como la legítima líder de Venezuela.



El Banco Mundial siguió rápidamente al FMI en el reconocimiento al gobierno de Rodríguez.



"Guiado por el resultado del proceso de consulta del FMI, el Grupo Banco Mundial anunció hoy que reasume sus negociaciones con el Gobierno de Venezuela", indicó.



Horas después, Rodríguez se refirió a la decisión: "Hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional".



"Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo", añadió.



El reconocimiento al gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno, en caso de que Venezuela lo solicite.



Las relaciones entre ambas instituciones financieras y Venezuela se rompieron en marzo de 2019, cuando el Fondo reconoció a la oposición —que controlaba el parlamento— como el gobierno legítimo de la nación sudamericana.



Rodríguez fue vicepresidenta de Venezuela hasta principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro en una operación nocturna. Posteriormente, fue nombrada presidenta interina.





- "Un paso importante" -

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, Washington ha ejercido una fuerte presión a Venezuela para que abra su economía a inversiones extranjeras, en especial, para el sector energético.



"Trump, de manera frecuente y en público, habla sobre lo mucho que le gusta Delcy y de lo cerca que están trabajando", dijo a la AFP Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.



"Pero el reconocimiento institucional, creo, es un paso importante, que va más allá de lo personal", agregó.



Más allá de los fondos que podrán proveer el FMI y el Banco Mundial, el reconocimiento institucional puede dar garantías a los inversores extranjeros privados.



"Cuantas más luces verdes haya, mejor; diría que son necesarias para que la inversión extranjera directa empiece a fluir hacia Venezuela", dijo Ziemer.



El anuncio se da durante la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.



Detrás de las escenas del encuentro de funcionarios, economistas e inversores, Estados Unidos ha pedido que haya mayor compromiso con la Venezuela de Rodríguez.



El martes, Estados Unidos suavizó las sanciones al Banco Central de Venezuela.



Ese mismo día, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el Fondo "trabaja en reincorporar a Venezuela, para hacer que se parezca más a una economía normal".

