El diario La Prensa, galardonado símbolo de la represión que sufren los periodistas en Nicaragua

La Unesco premió al diario La Prensa por llevar desde el exilio "la verdad al pueblo de Nicaragua", donde la "represión" silenció la voz de los periodistas independientes y críticos con el gobierno.

Nicaragua cayó hasta el 172º puesto de 180 en la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que alerta que el gobierno de Daniel Ortega "ha erradicado la prensa independiente".

La Prensa, fundado en 1926, es un símbolo de ello. Crítico con Ortega y su esposa-copresidenta Rosario Murillo, la presión de las autoridades lo forzaron a dejar de imprimirse en 2021.

Su personal abandonó el país un año después y, desde entonces, siguen informando a través de internet desde el exilio en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Alemania.

Por estos "esfuerzos valientes para llevar la verdad al pueblo de Nicaragua", la Unesco le concedió su Premio Mundial a la Libertad de Prensa 'Guillermo Cano'.

Pese a la "severa represión" y al "exilio", "mantiene valientemente la llama de la libertad de prensa", subrayó Yasuomi Sawa, presidente del jurado internacional que seleccionó al premiado.

- Protestas de 2018 -

El decano de los diarios de Nicaragua ya superó otros tiempos difíciles.

En enero de 1978, su entonces director Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza. Su mujer, Violeta Barrios de Chamorro, se convertiría en presidenta del país en 1990, hasta 1997.

Daniel Ortega, un exguerrillero durante la revolución sandinista que derrocó a Somoza, volvió al poder en 2007 y, tras las protestas de 2018, recrudeció su control sobre la sociedad nicaragüense.

El presidente nicaragüense denunció entonces un intento de golpe de Estado orquestado por Washington y restringió la libertad de expresión y de prensa.

Desde 2018, medio centenar de medios independientes o críticos del gobierno ha cerrado en Nicaragua y sus bienes han sido confiscados, según organizaciones de prensa internacionales.

En el último año, cuatro periodistas han sido detenidos, uno de ellos por informar sobre el alza en el costo de vida, y a la fecha se desconoce el paradero de tres de ellos, informó RSF en marzo.

Otros 300 se han exiliado.

- "Apostolado" del periodismo -

Una amplia reforma constitucional, en vigor desde el 18 de febrero, da a Ortega y Murillo poder absoluto en el país y establece la "vigilancia" sobre la prensa, entre otras medidas de control.

Su gobierno "ha erradicado los medios independientes, ha retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a cientos al exilio", resumió RSF el viernes, al publicar su clasificación.

Nicaragua pasó a ser el país latinoamericano en peor posición, por detrás de Cuba, algo que "no es una sorpresa" para el gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann.

"En Nicaragua no existe periodismo independiente, la dictadura lo criminaliza, por lo tanto ejercer periodismo no es una vocación, no es una profesión, ha pasado a ser un apostolado", asegura a la AFP desde Estados Unidos.

Holmann es uno de los que han sufrido la represión. En agosto de 2021, meses antes de la presidencial que condujo a la reelección de Ortega, la policía lo detuvo tras allanar el periódico opositor.

Dos directivos del diario también fueron detenidos: la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, y su hermano Pedro, ambos hijos Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios.

- El revés de Trump -

Los tres, condenados en Nicaragua tras ser acusados de lavado de dinero y otros delitos, fueron expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023 junto a 219 opositores más.

Pero la decisión de Donald Trump, quien regresó al poder en enero, de congelar los fondos de ayuda internacional de Estados Unidos supuso un mazazo para los medios de comunicación críticos con el gobierno de Nicaragua.

La web nicaragüense Divergentes redujo a la mitad su nómina y su director ejecutivo Carlos Herrera teme "un apagón informativo total" en el país si continúa la situación.

Nicaragua "ya no tiene medios independientes" que operen dentro del país y solo sobreviven los estatales y grupos mediáticos en "total autocensura", aseguró en marzo Herrera, exiliado en Costa Rica.

Para Holmann, la concesión a su diario del único premio de la ONU para la prensa es un reconocimiento a "todos los periodistas independientes que siguen informando desde fuera": "Son apóstoles de la libertad de expresión".