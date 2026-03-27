El alza del petróleo: una oportunidad incierta para Venezuela

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido un terremoto en los mercados a nivel mundial por el rápido aumento del precio del barril de petróleo. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado que prácticamente en todos los países el diésel y la bencina suban también su valor.

No obstante, Venezuela es uno de los pocos que, por ahora, no se ve afectado por la subida de precios de la gasolina. De hecho, el costo de este combustible sigue siendo el mismo, el tercero más bajo a nivel mundial, y no se espera ningún cambio. Así lo prevé el economista venezolano Pedro Palma, quien, en entrevista con DW, señala que "el precio de los hidrocarburos no ha aumentado en Venezuela producto de la guerra en Irán y, al menos este año, no se estima que se produzca un efecto inflacionario por dicha situación. Pero, si se produjera un aumento del precio de la gasolina y se pasara de 0,50 centavos de dólar a 0,70 ó 0,80 centavos de dólar, ahí la población venezolana se vería afectada directamente”.

A pesar de la estabilidad del precio del combustible a nivel interno en Venezuela, la analista política Diana Luna ve una situación paradójica en el país sudamericano. "Si bien el aumento del precio del petróleo puede verse como un alivio, la economía venezolana depende en gran medida del exterior. Por lo tanto, también hay un aumento en el encarecimiento de los alimentos, transportes y bienes importados, generando inflación. Lo que ahora vive Venezuela es una paradoja, porque el aumento de los precios eleva los ingresos del país y, al mismo tiempo, vemos un encarecimiento de las importaciones”, dice a DW la experta de la fundación Friedrich Naumann Siftung.

Riqueza a corto y largo plazo

A nivel nacional, el aumento del valor del crudo a generado expectativas sobre los réditos que podría significar para Venezuela. De prolongarse el enfrentamiento entre Estados Unidos-Israel e Irán, Caracas tendría la posibilidad de nutrir sus arcas, mejorar la infraestructura de extracción de hidrocarburos y, con esto, generar la estabilidad económica que el país perdió hace décadas.

Con una mirada a largo plazo, resulta primordial que Venezuela sea capaz de aumentar su producción petrolera. "Un factor fundamental que hay que tener presente es que este aumento de ingresos en Venezuela por la contingencia es algo a corto plazo, porque la producción del petróleo venezolano no se puede incrementar rápidamente debido al deterioro del sistema extractivo de hidrocarburos que existe en el país”, destaca Diana Luna.

La especialista de la fundación Friedrich Naumann Stiftung señala que, además de la necesaria inversión en la productividad de hidrocarburos, la situación actual también podría derivar en que "la prolongación de la guerra y la caída de la producción de petróleo en Irak y Kuwait tengan un efecto de impacto geopolítico. Porque Venezuela se podría convertir en un productor o proveedor de petróleo seguro. Esta es una carta que el país ha jugado históricamente para Estados Unidos, basta con recordar que, en la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue un gran proveedor de petróleo para los aliados".

Pero si nos centramos en lo que pueda ocurrir solo en este año, el experto en política y economía energética Francisco Monaldi asegura que "en Venezuela no se trata solo del tema de los ingresos, también hay que ver cómo evoluciona la política. No obstante, las expectativas son de mejoramiento , porque el aumento del precio del petróleo lleva a que la devaluación de la moneda sea mucho más lenta y permite a los actores económicos pensar en un mejoramiento económico, sobre todo si consideramos que el PIB (Producto Interno Bruto) de Venezuela es bajo. Así, cualquier aumento de ingresos puede provocar un repunte desde el punto de vista económico".

Estados Unidos como regulador

El alza en los precios del petróleo y la reducción de sanciones que afectaban al crudo venezolano parece un escenario ideal para el auge del crudo venezolano. No obstante, no existe ninguna claridad sobre cómo entrará el dinero al arca fiscal de Venezuela, sobre todo considerando el control que desde el 3 de enero tiene Washington sobre este carburante.

"Una de las preguntas planteadas en medio del incremento de ingresos por la venta de petróleo venezolano a precio de mercado, es decir sin sanciones, es que no se sabe cómo va a funcionar el tutelaje de Estados Unidos sobre el dinero obtenido por estas exportaciones. Hay muchos elementos de incertidumbre al respecto, porque están en juego aspectos políticos y deudas con inversores. A raíz de esto, no todo el dinero que se gane entraría al país. Por ahora, solo se sabe que los ingresos generados por el petróleo venezolano entran al tesoro estadounidense y parte de eso se subasta diariamente a través de varios bancos locales", explica el economista venezolano Pedro Palma.

Menos claridad hay sobre cómo llegará una eventual mejora económica a los habitantes de Venezuela, considerando que, además del dominio estadounidense, aún sigue el chavismo en el poder, el escenario no parece muy distinto al actual. En este sentido, Diana Luna es clara al señalar que "una mejora económica debido al aumento del precio del petróleo solo se dará con un gobierno legítimo, con aumento de inversiones, con seguridad jurídica y asegurándose de que los recursos lleguen a toda la población y no a una elite privilegiada. Así que, en el mediano plazo, este pequeño lapso de bonanza no se verá reflejada en una mejoría para la población, lamentablemente".



