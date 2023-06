El aborto se impone en campaña a presidenciales en EE. UU.

"Ellos no titubean" en defensa del derecho al aborto, escribió Planned Parenthood, mientras NARAL afirmó que ambos líderes han hecho "más que cualquier otro gobierno para defender y expandir las libertades reproductivas".

Joe Biden, un católico devoto, no siempre ha sido un entusiasta defensor del derecho al aborto.



Sin embargo, el demócrata de 80 años, cuyo índice de popularidad sigue debilitado, ha asumido el papel de primer defensor del derecho al aborto desde una convicción que de todas formas no deja de otorgarle cierta oportunidad política.



El viernes, uno de sus portavoces recordó en Twitter que según una encuesta reciente de CBS/YouGov, el 63% de los estadounidenses se opone a la prohibición federal del aborto, aplicable a todo Estados Unidos.



Por otro lado Trump, antecesor de Joe Biden y actualmente considerado su rival más serio de cara a 2024, dijo recientemente que la decisión de la Suprema Corte era "la voluntad de Dios".



Sin embargo, a diferencia de varios conservadores, el expresidente no está pidiendo a gritos una prohibición federal.



Los republicanos se siguen lamiendo las heridas por el fracaso de los referendos contra el aborto en Kentucky y Kansas, dos estados muy conservadores que mostraron matices en su electorado.



Con esa premisa, desde la Casa Blanca Biden ha multiplicado las declaraciones hacia las mujeres, aunque sin una mayoría fuerte en el Congreso su poder de maniobra es limitado.



De todas formas, emitió una serie de decretos para proteger marginalmente el acceso al aborto y el viernes también anunció medidas para garantizar, hasta donde sea posible, el acceso a la anticoncepción.



El derecho al aborto es un tema que evidencia las divisiones políticas en Estados Unidos y que, para muchos votantes, será el único factor para decidir por quién votar, especialmente desde la decisión de la Suprema Corte.



Según una encuesta de Gallup publicada el 21 de junio, el 28% de los estadounidenses habilitados para votar se deciden exclusivamente según la postura de los candidatos sobre la interrupción voluntaria del embarazo.



En mayo de 2022 era el 27%, ya un récord para la fecha, según la firma encuestadora.