EE.UU. retira visas a tres funcionarios chilenos por "socavar la seguridad regional"

El gobierno estadounidense anunció este viernes la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos que no identifica por actividades que "socavaron la seguridad regional", una acusación que Chile niega.

El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.

"El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno", advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, informó posteriormente en un video enviado a la prensa de que es uno de los sancionados.

"He sido informado recientemente de que mi visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país. Lo que lamento profundamente", aseguró Muñoz.

Chile negó las acusaciones, calificó de inédita la sanción y envió una nota de protesta en respuesta.

La AFP solicitó al Departamento de Estado la identidad de los sancionados, pero un portavoz declinó la respuesta por "motivos de confidencialidad" de los interesados.

El Departamento de Estado anunció sin embargo una revocación de visa para el director de una cárcel de alta seguridad nicaragüense el jueves y dio su identidad: Roberto Clemente Guevara Gómez.

Proyecto chino

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación.

Las sanciones se habrían originado porque dos empresas chinas que no fueron identificadas solicitaron una autorización "para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong, en la República Popular China", informó el canciller tras la reunión.

Según la prensa local, el proyecto es un cable de fibra óptica llamado Chile-China Express, de la multinacional China Mobile, que busca mejorar la conectividad entre Asia y América Latina.

"El gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad", agregó el ministro en una declaración a la prensa.

Sin embargo, el canciller aclaró que la iniciativa está en una fase temprana de evaluación. Su implementación "no ha sido objeto de decisión alguna hasta el momento" y será "evaluada en su mérito" aseguró.

El gobierno chileno aseguró que no fue informado de quiénes son los otros dos funcionarios sancionados.

El presidente chileno criticó la decisión estadounidense y afirmó que "nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país".

"Esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación", dijo Boric a la prensa durante su gira en la Isla de Pascua, un territorio insular chileno ubicado en medio del Pacífico.

Boric ha sido un crítico de la gestión del presidente Donald Trump. En una visita a la India, el chileno acusó al estadounidense de "pretender ser un nuevo emperador" con sus políticas arancelarias.

El comunicado de Estados Unidos afirma que esperan "avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de Kast".

La victoria electoral del ultraconservador José Antonio Kast fue recibida con satisfacción con Washington, que teje alianzas con gobiernos afines en la región para afianzar su agenda diplomática y económica, en particular frente a China, gran inversor en la región.

"Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio" advierte el texto.

Kast asume su mandato el 11 de marzo.