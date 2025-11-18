EE. UU. sanciona a empresarios de Nicaragua por "facilitar" migración ilegal

Estados Unidos informó el lunes (17.11.2025) que sancionó a empresarios y funcionarios del Gobierno de Nicaragua por "facilitar" la migración ilegal a ese país, y advirtió que no "tolerará" acciones que "socaven" su seguridad.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo en un comunicado que la administración de Donald Trump tomó las "medidas" de "revocar visas a individuos en Nicaragua identificados como facilitadores conscientes de la inmigración ilegal".

"Esto incluye a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos", indicó el funcionario, sin identificarlos.

Agregó que "las entidades" representadas por los sancionados "facilitaron viajes a través de Nicaragua, habilitados por las políticas migratorias permisivas por diseño de la dictadura nicaragüense".

En los últimos años, Washington ha señalado al Gobierno de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, de convertir al país en un atajo para la llegada de vuelos con miles de migrantes para que sigan su viaje a Estados Unidos, entre ellos cubanos, haitianos, africanos y asiáticos.

En 2024, el Gobierno de Joe Biden impuso sanciones similares a Nicaragua por facilitar la llegada de vuelos chárter y señaló a Managua de vender visas a migrantes de forma exprés para que siguieran su ruta hacia el norte.

"Estados Unidos no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional o sus leyes de inmigración", advirtió Pigott.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump emprendió una fuerte política contra la inmigración ilegal que incluye deportaciones masivas y redadas.



