EE. UU.: Ingresos de migrantes desde México cayeron a la mitad tras cambio de norma

Washington, Estados Unidos | La cantidad de migrantes interceptados por las autoridades estadounidenses en la frontera con México se redujo a la mitad tras el fin de una norma adoptada durante la pandemia de covid-19, dijo este domingo el secretario de Seguridad Nacional.



"En los últimos dos días, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró una caída del 50% en la cantidad de encuentros en comparación con lo que experimentamos a principios de semana", señaló Alejandro Mayorkas al programa de la cadena CNN "State of the Union".



Según el funcionario, alrededor de 6.300 migrantes cruzaron la frontera con México el viernes y 4.200 el sábado, números que describió como "notablemente bajos" en comparación con los 10.000 cruces diarios registrados a principios de semana.



Pero resaltó que "todavía es pronto" para hacer diagnósticos. "Estamos apenas en el tercer día" afirmó, en referencia al levantamiento del mecanismo denominado "Título 42", agregó Mayorkas, evitando cualquier triunfalismo.



El Título 42, la norma que expiró el jueves a las 23H59 de Washington, permitía la expulsión inmediata de migrantes sin visa o documentación, incluidos solicitantes de asilo, en nombre de la emergencia sanitaria.



Para evitar la afluencia masiva de migrantes tras su levantamiento, el gobierno del presidente demócrata Joe Biden desplegó miles de policías y militares en los casi 3.200 km que separan Estados Unidos y México, y aprobó nuevas restricciones al derecho de asilo.



Más tarde el domingo, Biden dijo que la salida del título 42 va "mucho mejor de lo que todos esperaban", dijo a periodistas durante un paseo en bicicleta cerca de su casa en Rehoboth, Delaware.



Pero advirtió que hay "mucho más trabajo que hacer" y retiró su petición de "más ayuda del Congreso".



El mandatario demócrata señaló que no tiene planes "a corto plazo" de visitar la frontera sur. "Sería perturbador", dijo.



Antes de presentarse en la frontera, los migrantes deben obtener previamente una cita a través de una aplicación móvil de centralización de solicitudes de asilo, la CBP One, o tiene que haber sido rechazada su solicitud de asilo en alguno de los países de tránsito.



De lo contrario, pueden ser objeto de un procedimiento de deportación acelerada a sus países de origen y una prohibición de ingreso a territorio estadounidense durante cinco años.



"Estamos implementando nuestro plan exactamente como lo planeamos", dijo Mayorkas a ABC. "Ya hemos expulsado a miles de migrantes: si intentan regresar, enfrentarán la prohibición de cinco años y un posible proceso penal", subrayó.



El congresista republicano Mark Green, presidente del comité de seguridad nacional en la Cámara de Representantes, cuestionó las cifras.



"Esta semana se han visto más cruces que cualquier otra semana en nuestra historia", señaló a la CNN. Lo atribuyó a un aumento en el número de personas que cruzaron la frontera antes de que expirara el Título 42.