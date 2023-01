EE. UU. ejecuta a una persona transgénero, la primera en el país

Washington, Estados Unidos | Una mujer transgénero condenada a muerte por asesinato fue ejecutada en la noche del martes en el estado de Misuri, centro de Estados Unidos. Se trata de la primera ejecución de una persona trans en el país.



La muerte de Amber McLaughlin, de 49 años, fue declarada a las 19h00 hora local en el Centro Correccional y de Diagnóstico de Bonne Terre, estado de Misuri, según un comunicado del departamento de prisión estatal.



La cadena de noticias local Fox2now informó que la sentencia se cumplió a través de la inyección letal.



McLaughlin se convirtió en la primera persona transgénero de cualquier sexo en morir por la pena capital en el país, y también en la primera persona ejecutada en 2023.



Fue declarada culpable de matar a una exnovia en 2003 en un suburbio de la ciudad de San Luis, en Misuri.



Inconforme con su separación, McLaughlin la había acosado al punto de que la mujer, llamada Beverly Guenther, había obtenido una orden de restricción.



El día del crimen, McLaughlin la esperó a la salida del trabajo con un cuchillo de cocina. Guenther fue violada y apuñalada y su cuerpo fue arrojado al río Misisipi.



En 2006, un jurado la declaró culpable del asesinato, pero no pudo ponerse de acuerdo sobre la sentencia. El juez de primera instancia intervino e impuso la pena de muerte, una intervención permitida en los estados de Misuri e Indiana.



Basados en el hecho de que un jurado no condenó a muerte a McLaughlin, sus abogados pidieron al gobernador Mike Parson que conmutara su sentencia por cadena perpetua.



"La pena de muerte considerada aquí no refleja la conciencia de la comunidad sino la de un solo juez", argumentaron en su pedido de clemencia, que también señaló la difícil infancia y los trastornos psiquiátricos de McLaughlin.



Su solicitud obtuvo el apoyo de personas de alto perfil, incluidos dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Misuri, Cori Bush y Emanuel Cleaver.



En una carta al gobernador, dijeron que el padre adoptivo de McLaughlin solía golpearla con una porra e incluso la electrocutaba. "Junto a estos horribles abusos, ella lidió en silencio con cuestiones de identidad de género", escribieron.



Los reportes de prensa dicen que McLaughlin comenzó su transición de género en los últimos años, pero siguió recluida en la sección de hombres del corredor de la muerte en Misuri.



Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), que busca abolir ese castigo en Estados Unidos, en el país todavía no se había ejecutado a ninguna persona abiertamente transgénero.



Sin embargo, el tema ha llamado más la atención en los últimos meses. La Corte Suprema de Ohio confirmó una sentencia de muerte contra una mujer transgénero y el estado de Oregón conmutó otra, dijo esta oenegé.



Desde que asumió el cargo en 2018, el gobernador Parson nunca ha concedido una solicitud de clemencia.