EE. UU. aprueba primera píldora para la pérdida de peso

El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk anunció el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó que el popular fármaco antiobesidad GLP-1 Wegovy se administre en forma de píldora para la pérdida de peso.

"Con la aprobación de hoy de la píldora de Wegovy, los pacientes contarán con una práctica pastilla de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", dijo Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, en un comunicado.

Esta autorización debería permitir que más estadounidenses accedan a estos tratamientos adelgazantes, considerados por muchos expertos como revolucionarios.

Una nueva generación de fármacos supresores del apetito llamados agonistas de GLP-1 se hicieron populares en los últimos años.

Conocidos por sus nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro, estos fármacos surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.

El comprimido de Novo Nordisk será autorizado para la pérdida de peso y su mantenimiento en adultos con obesidad o para personas con sobrepeso que presenten al menos una comorbilidad relacionada con el sobrepeso, como por ejemplo un problema cardíaco, precisó la empresa.

La noticia fue celebrada por la red estadounidense Obesity Care Advocacy Network, que defiende a los pacientes con obesidad, una enfermedad crónica que afecta a alrededor del 40% de los adultos en Estados Unidos.

"Este avance representa una oportunidad importante para las personas que viven con obesidad al ofrecer una alternativa para quienes dudan en iniciar una terapia inyectable y al proporcionar una opción potencialmente menos costosa", destacó la red en un comunicado enviado a la AFP.

La empresa Novo Nordisk firmó en noviembre un acuerdo con el gobierno estadounidense en el que preveía ofrecer el tratamiento en comprimidos a partir de 150 dólares al mes, es decir, muy por debajo del costo actual de las versiones inyectables.

El precio de las inyecciones, entre las que se incluyen las populares Ozempic y Zepbound, puede superar los 1.000 dólares al mes en Estados Unidos, un freno para muchos pacientes.

El laboratorio danés no proporcionó este lunes más detalles sobre el precio final, pero indicó que planea comercializarlo en el país a partir de enero de 2026.

Este tratamiento fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de diciembre, al respaldar los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes. La organización aseguró que podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo.